Bom dia. Eis a manchete da edição impressa do DIÁRIO de 1 de Maio de 2024

TRABALHO NO MÁXIMO

A Madeira nunca teve tanta mão-de-obra. População activa ultrapassou as 137 mil em 2023 e a taxa de desemprego atingiu o mínimo dos últimos 13 anos * Empresas, pessoal e volume de negócios bateram recordes * Neste Dia do Trabalhador, o psiquiatra Licínio Santos lembra que nem todas as contas são de somar * Futuro com mais inteligência artificial obriga a “dividir melhor o trabalho e o lazer”, diz Leonilde Cassiano, presidente da UGT Madeira P. 2, 3, 15 E 26

Mas há mais para ler no seu DIÁRIO

TÚNEL DO PEDREGAL REFORÇA ÁGUA DE GIRO

Época abre hoje e decorre até 31 de Outubro para 40 mil regantes do sistema público P. 7

ACTIVIDADE ECONÓMICA “SUPEROU TODAS AS EXPECTATIVAS”

Secretário das Finanças destaca aumento superior a 17% da receita efectiva. A prestação de contas do subsector do Governo Regional, referente a 2023, foi aprovada em Conselho de Governo Extraordinário P. 10

“CLUBE SEMPRE JOVEM” FAZ 72 ANOS

Vice-presidente do Clube Naval do Funchal evoca a história e o papel social do emblema que celebra hoje mais um aniversário P. 22

SEIS ANOS DE PRISÃO PARA BURLÃO DE VENDA DE CARROS P. 12

Tenha um bom feriado acompanhado do seu DIÁRIO.