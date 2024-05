Um jovem, de 22 anos, foi agredido, esta manhã, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, acabando por ficar ferido na face.

Com escoriações na cara, foi socorrido e transportado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 6h29, até ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.