Erasmus+ leva alunos do Porto Santo a Áustria

Um grupo de alunos e professores da Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, do Porto Santo, realizaram uma mobilidade a Áustria no âmbito do projecto 'Capacitar para Incluir' do programa europeu Erasmus+.

A deslocação ocorreu entre os dias 13 e 18 de Abril, com a participação de alunos do ensino secundário, acompanhados pelas coordenadoras do projecto, as professoras Rosalina Gomes e Sónia Cortesão, e pela administrativa Clara Neves.

Durante a viagem, os alunos tiveram a oportunidade de visitar Viena e Wiener Neustadt com a colaboração da escola parceira Bundesgymnasium Zehnergasse.

A experiência permitiu aos participante "aprimorar a sua proficiência em línguas estrangeiras, especialmente em alemão e o inglês; estimular o desenvolvimento do pensamento crítico; desenvolver interesse e respeito pela cultura e tradições de outros países; e aprenderam o programa Simply Strong".