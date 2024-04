Visita de embaixador de Cabo Verde visa estreitar relacionamento com a Madeira

O Embaixador de Cabo Verde em Portugal está de visita à Madeira, tendo sido recebido, esta terça-feira, por José Manuel Rodrigues.

Em comunicado enviado às redacções, o gabinete do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira refere que, além de se assumir como uma visita de cortesia, o encontro com José Manuel Rodrigues serviu para Eurico Correia Monteiro "conhecer de perto como funciona a realidade parlamentar e as boas práticas governativas".

Na ocasião, o diplomata notou as semalhantes dos problemas e desafios que marcam os dois arquipélagos, enfatizando que os mesmos podem ser melhor ultrapassados se houver uma partilha de conhecimentos. "A Madeira está passos adiante de Cabo Verde, e por isso para nós é de grande importância conhecer a experiência, partilhar experiências e informações", apontou, realçando as áeras ligadas à esconomia do mar, no âmbito da “educação, da ciência e da investigação".

Nesta deslocação ao Parlamento madeirense, Eurico Correia Monteiro foi acompanhado pela cônsul honorária de Cabo Verde Madeira, Susana Gramilho.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira manifestou toda a disponibilidade de colaboração no estreitamento de laços com este país insular, com cerca de 550 mil habitantes.