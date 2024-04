Representante da República recebe Embaixador da República de Cabo Verde em Portugal

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, o Embaixador da República de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, que foi acompanhado pela cônsul honorária de Cabo Verde na Região, Susana Gramilho.

No decurso deste encontro, "foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como as relações entre os dois arquipélagos e a importância da comunidade cabo-verdiana na economia regional, e, em particular, as perspetivas da indústria turística em ambos os destinos da Macaronésia", pode ler-se na nota enviada às redações.

O Representante da República teve também ocasião de elucidar o Embaixador sobre o enquadramento constitucional da Autonomias Regionais e de apresentar a sua visão sobre a actual situação sociopolítica da Região.

A terminar a audiência, Ireneu Cabral Barreto agradeceu também o esforço do Embaixador para, através de iniciativas de cooperação comercial e cultural, continuar a estreitar as históricas e profundas relações que unem há muitos anos Cabo Verde e a Madeira.