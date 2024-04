Confraria madeirense em Cabo Verde

A Confraria Enogastronómica da Madeira desloca-se este fim-de-semana a Cabo Verde para assinalar o 16.º aniversário da Confraria do Grog de Santo Antão (CONGROG) e participar no seu X Capítulo, que terá lugar este domingo, 7 de Abril, na Ilha de Santo Antão, também conhecida pela Ilha das Montanhas.

O grupo madeirense foi um dos grandes impulsionadores da criação da CONGROG, constituída a 1 de Abril de 2008 por um grupo de fabricantes e apreciadores do “verdadeiro grogue de Santo Antão” com o objectivo de defender, desenvolver, valorizar e promover a Gastronomia e Cultura de Santo Antão, em particular a produção e o consumo da aguardente genuína da ilha, produzida a partir da cana-de-açúcar, o Grog.

Os confrades madeirenses pretender aproveitar a deslocação para estreitar laços com os confrades locais, promover o arquipélago madeirenses, adoçar os participantes com iguarias regionais, relembrando o convite para o XXIV Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira que irá ocorrer de 25 a 28 de Abril de 2024, uma jornada de quatro dias de descoberta e vivência dos saberes e sabores regionais.