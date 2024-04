O Juntos Pelo Povo (JPP), através da concelhia do partido no concelho de Machico e o seu grupo parlamentar, alerta para o que diz ser um "perigo de queda de pedras de grande porte" na vereda do Lombo das Lapinhas, no sítio dos Maroços, no concelho de Machico.

Em comunicado, o partido faz saber que "os residentes que habitam as moradias abaixo do aglomerado rochoso em desagregação demonstraram preocupação, especialmente durante os períodos de chuva e vento, uma vez que existe o perigo eminente de queda de pedras", apontam, reforçando que já foram levadas a cabo algums diligências junto da Câmara Munucipal de Machico, que "até à data", não resolveu a situação.

O JPP pede, por isso, que sejam tomadas "medidas preventivas necessárias o mais breve possível", pelas entidades com competência nestas matérias, de modo a "salvaguardar os bens e pessoas que se encontram em risco devido a esta situação".