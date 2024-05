Internet pode incitar comportamentos de risco

A também conhecida como era da informação irradiou uma nova forma de comunicação, possibilitando a chegada de conteúdos a inúmeras pessoas e lugares simultânea e instantaneamente com apenas um clique. Grande parte da população utiliza diariamente as plataformas digitais para aprender e até mesmo ensinar, mas nem tudo o que está disponível na Internet pode ser considerado seguro.

Para assinalar o Dia Mundial da Internet, a MALO Clinic alerta que a frenética troca de informação existente nas redes sociais “traz alguns perigos para a saúde e, em particular, a saúde oral”, nesse sentido, a empresa reconhecida mundialmente pela sua actuação na área da medicina dentária aconselha a população a “não correr riscos desnecessários”.

“Ultimamente são milhares as tendências que circulam todos os dias por aplicações como o TikTok e que chegam a milhões de utilizadores. Mas se algumas são inofensivas, outras chegam mesmo a ser um perigo para a integridade física”, começa por explicar o médico dentista na MALO Clinic Lisboa, Pedro Cosme, apontando que “a preocupação com a estética tem sido um dos maiores impulsionadores deste tipo de tendências que tentam, a um custo reduzido e sem qualquer acompanhamento, chegar aos resultados estéticos desejados”.

O especialista da saúde oral revela que são vário os casos de pacientes que chegam com problemas orais graves ao consultório por terem aderido a tendências da Internet “com o intuito de alcançar o sorriso perfeito”, pelo que atenta para as quatro actuais tendências das redes sociais que são “um grande perigo” para a saúde dos dentes.

Médico dentista na MALO Clinic Lisboa, Pedro Cosme, Foto MC

• Shark Teeth Trend (dentes de tubarão, em português): A tendência consiste na raspagem excessiva dos dentes – que ficam semelhantes aos de um tubarão – para colocar posteriormente um conjunto de facetas e conseguir o sorriso perfeito:

“A solução aparente mais rápida e barata é extremamente perigosa para a saúde oral, podendo causar danos irreversíveis na dentição que podem mesmo levar à necessidade de extracção. De facto, esta não é a maneira acertada de preparar a dentição para a colocação de facetas, sendo, por isso, um procedimento altamente invasivo que pode danificar a dentição permanentemente”, alerta o médico dentista Pedro Cosme.

Foto shutterstock

• Branqueamentos caseiros: Os branqueamentos caseiros são uma tendência popular com recurso a substâncias como o carvão vegetal ou o bicarbonato de sódio para tornar os dentes mais brancos:

“Ainda que pareçam inofensivos – e que tornem os dentes mais claros num curto período –, estes supostos branqueamentos são bastante perigosos para os dentes, uma vez que recorrem a substâncias abrasivas que podem corroer o esmalte dentário, criar manchas na dentição e levar à inflamação da gengiva. Assim, ainda que existam soluções de branqueamentos que possam ser realizadas em casa, é sempre necessário avaliar com o médico dentista qual a solução mais indicada”, revela o especialista.

Foto shutterstock

• Limagem dos dentes: Outra tendência que tem ganho destaque é a limagem dos dentes, com uma lima das unhas, para moldar a dentição e ‘corrigir’ certas falhas na sua forma:

“A prática, com efeitos aparentemente imediatos e sem custos, pode provocar danos significativos nos dentes, causando um aumento da sensibilidade dentária, o aparecimento de cáries ou até, em casos mais graves, a perda de dentes. Ao contrário das unhas que voltam a crescer, os dentes são permanentes, pelo que é fundamental ter cuidado com quaisquer práticas relacionadas com a saúde oral que não sejam recomendadas por um profissional da área”, atenta o profissional da MALO Clinic.

Foto shutterstock

• Snap-on-teeth (dentes de encaixe, em português): O conjunto de dentes pré-fabricado em acrílico assemelha-se a uma prótese dentária e coloca-se sobre a dentição sem necessidade de cola, cobrindo-a completamente e conferindo uma aparência uniforme:

“A ‘solução’ mais barata apenas mascara a falta ou os problemas de dentes, sem tratar complicações subjacentes, como cáries ou infecções. Além disso, não permite realizar uma higiene oral adequada, promovendo a acumulação de detritos que levam ao aparecimento de novas cáries, infecções e problemas gengivais. Por não serem personalizados de acordo com a estrutura da boca de cada paciente, estes snap-on-teeth criam uma nova posição de encerramento da boca, que pode levar à má oclusão, dores musculares e articulares e dificuldades na mastigação”, explica.