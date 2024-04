Viticultores do Estreito vão receber mais 20 cêntimos por cada quilo de 'Tinta Negra'

O Governo Regional vai pagar mais 20 cêntimos por cada quilo de uvas da casta 'Tinta Negra' aos viticultores do Estreito de Câmara de Lobos.

O compromisso foi assumido esta terça-feira por Rafaela Fernandes, na reunião que manteve com os viticultores daquela freguesia do concelho de Câmara de Lobos, uma das principais produtoras de uvas usadas para o vinho Madeira.

Esse encontro contou, também, com a presença do presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas, do presidente da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), Amílcar Gonçalves, do director do Ordenamento e Território (DROTe), Ilídio Sousa, e do presidente da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, Gabriel Pereira.

Conforme dá conta o gabinete da secretária regional de Agricultura e Ambiente, "ao aumento acordado serão associadas outras medidas de apoio aos viticultores, o que permitirá um maior rendimento do sector", podemos ler na nota enviada à comunicação social.

A ocasião serviu, ainda, para a abordagem de outros temas relevantes para o sector, nomeadamente a água de regadio, o parcelar e a importância de regularizar os terrenos.