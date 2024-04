Farense e Boavista abrem 28.ª jornada da I Liga que terá dérbi lisboeta

Farense e Boavista, separados por dois pontos na classificação, defrontam-se hoje na abertura da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que terá como ponto alto o dérbi entre Sporting e Benfica, no sábado.

As duas formações jogam a partir das 20:15, no Estádio de São Luís, em Faro, sendo que o Farense, em 13.º lugar, com 27 pontos, está a atravessar a pior fase da temporada, com nove encontros seguidos sem vencer no campeonato, quatro dos quais em casa.

Já o Boavista, 10.º colocado, com 29 pontos, alcançou apenas um triunfo nas últimas seis partidas, podendo, em caso de vitória em Faro, subir provisoriamente ao oitavo posto.

A 28.ª jornada tem como principal destaque o encontro entre Sporting e Benfica, primeiro e segundo classificados, respetivamente, separados por um ponto, que se defrontam no sábado, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, poucos dias após o segundo confronto das meias-finais da Taça de Portugal, que permitiu aos 'leões' apurarem-se para a final.

O FC Porto, terceiro classificado, com menos 10 pontos do que os 'leões' e menos nove face aos 'encarnados', joga no domingo, às 20:30, novamente diante do Vitória de Guimarães, após ter batido os vitorianos na quarta-feira, mas na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Programa da 28.ª Jornada

- Sexta-feira, 05 abr:

Farense -- Boavista, 20:15

- Sábado, 06 abr:

Rio Ave - Gil Vicente, 15:30

Famalicão - Vizela, 15:30

Sporting de Braga -- Arouca, 18:00

Sporting -- Benfica, 20:30

- Domingo, 07 abr:

Desportivo de Chaves -- Portimonense, 15:30

Moreirense - Estrela da Amadora, 18:00

FC Porto - Vitória de Guimarães, 20:30

- Segunda-feira, 08 abr:

Casa Pia - Estoril Praia, 20:15