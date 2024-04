Nacional vence AVS e reforça sonho da subida à I Liga

O Nacional venceu há instante o AVS por 2-1, em jogo a contar para 28.ª jornada da Liga Sabseg (II Liga) e reforçou o sonho da subida ao escalão principal do futebol português.

Um triunfo que mantém os alvinegros no terceiro lugar da classificação, mas agora com 55 pontos e a apenas um do adversário de hoje, que está no segundo lugar. Já o líder, o Santa Clara, soma 59 pontos e apenas hoje entra em acção recebendo o Paços de Ferreira.

Numa boa partida de futebol e com casa cheia no Estádio da Madeira, a festa dos golos apenas aconteceram durante os primeiros 45 minutos. Néné, avançado do AVS, que já passou pelo Nacional aponto o golo inaugural, à passagem do minuto 16, mas Gustavo Silva veio a restabelecer o empate, três minutos depois e num bom lance de contra-ataque.

O golo da vitória foi apontado por Danilovic, aos 31 munutos, na marcação de uma grande penalidade, após Gustavo Silva ter sido derrubado em plena área por um defesa do AVS.

Na segunda parte o jogo voltou a ser repartido, apesar da equipa forasteira ter criado mais oportunidades, mas a verdade é que o resultado não iria sofrer qualquer alteração.

De referir que esta partida estava agendada para o final da tarde desta sexta-feira, mas veio a ser adiada para o dia de hoje, devido ao nevoeiro que se fez sentir na zona do Estádio da Madeira.