CAB Madeira ainda pode sonhar com a promoção à I Divisão de Basquetebol?

O CAB Madeira venceu ontem na visita ao Sangalhos, somando assim a sua terceira vitória consecutiva no grupo de promoção da ProLiga. Mas será que, com este excelente momento, e a faltar apenas uma jornada para encerrar esta fase, a equipa madeirense ainda pode sonhar com o regresso ao principal escalão do basquetebol masculino?

Com mais uma exibição de qualidade, que ontem valeu o triunfo por 72-69, no Pavilhão do Sangalhos, o CAB Madeira passou a somar 18 pontos, a par do Illiabum e do Sangalhos, ficando assim a apenas um ponto do BSA-PSA Sines, equipa que está no quarto lugar, o último que concede acesso ao play-off de promoção.

Assim, sabendo que nesta modalidade uma derrota vale um ponto e uma vitória concede dois pontos, percebe-se que mesmo que o BSA-PSA Sines perca o seu último jogo, a equipa de Setúbal termina esta fase com, pelo menos, 20 pontos. Ou seja, na derradeira ronda da competição, que se realiza no fim-de-semana de 13 de Abril, apenas a vitória é que interessa à formação madeirense para que consiga terminar em igualdade pontual com o seu principal adversário directo na tabela classificativa.

Todavia, e ao contrário das "remotas possibilidades" que ainda possam ser apontadas por alguns adeptos do conjunto insular, a esperança do CAB alcançar o seu principal objectivo da temporada esfuma-se quando se olha atentamente para os confrontos entre as duas equipas. Nos dois duelos, cada um somou uma vitória fora de portas - 76/91 (BSA) e 66/70 (CAB) . Porém, os continentais apresentam uma "maior diferença de pontos marcados e sofridos no conjunto dos jogos realizados", que é o segundo critério de desempate, de acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Basquetebol.

Neste momento estamos a uma vitória do quarto lugar. Se a equipa que está na quarta classificação (BSA-PSA Sines) ganhar, aí já estamos automaticamente fora do quatro primeiros. Se perder, ficamos empatados, mas eles têm vantagem sobre nós. Por isso, a subida já não é possível, independentemente do nosso e dos restantes resultados Francisco Fernandes, presidente do CAB Madeira

Regulamento da Federação Portuguesa de Basquetebol