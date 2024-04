FC Porto e Vitória começam a decidir adversário do Sporting na final da Taça

O FC Porto, detentor do troféu, começa hoje a discutir com o Vitória de Guimarães a presença na final da Taça de Portugal de futebol - para a qual já está qualificado o Sporting -, na primeira mão das meias-finais.

A equipa portuense, que venceu as duas últimas edições da prova, desloca-se a Guimarães para defrontar a equipa minhota no primeiro 'round' da eliminatória, em jogo com início às 20:15, que será arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

O FC Porto é o segundo clube com mais troféus conquistados na Taça de Portugal, com 19 cetros, apenas superado pelo Benfica, recordista da prova, com 26, enquanto o Vitória de Guimarães tem apenas um título, alcançado em 2012/13, graças à vitória na final sobre os 'encarnados', por 2-1.

Os 'dragões', que recebem os vimaranenses na partida da segunda mão, marcada para 17 de abril, procuram atingir a final da competição pela 34.ª vez, número muito superior ao do adversário, que persegue a oitava presença no jogo decisivo.

Na final, agendada para 26 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, está já o Sporting, que na terça-feira afastou o Benfica na outra meia-final, ao empatar 2-2 no Estádio da Luz, depois de ter vencido por 2-1 na primeira mão.