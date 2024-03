Bilhetes à venda para o Marítimo-Leixões

O Marítimo colocou à venda, nas suas lojas oficiais, os ingressos para o jogo com o Leixões, neste sábado (14h00) da 27ª jornada da II Liga. Os bilhetes à venda vão desde os dois euros para sócios criança e sócios jovens (para todas as bancadas) e ainda para os sócios que queiram ver o jogo de uma das bancadas topo. Ainda para estes, os bilhetes custam quatro euros para a bancada lateral e 6 euros para a central. Já para o publico em geral os bilhetes vão dos 5 euros para as bancadas topo, aos 10 euros para a bancada lateral e aos 15 euros para a bancada central.

Como habitualmente, os sócios do clube com lugar anual têm ingresso gratuito no estádio, de acordo com as bancadas para onde adquiriram esses mesmos lugares.