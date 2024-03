Marítimo empata em casa com o Leixões

O Marítimo não foi além do empate 0-0, este sábado, na recepção ao Leixões, em jogo da 27.ª jornada da II Liga de futebol. Nos Barreiros, os verde-rubros jogaram com menos um jogador a partir do minuto 30 por expulsão, com vermelho directo, de Guirassy. O árbitro considerou por agressão a Adriano Amorim.

Com este resultado, o Marítimo não aproveitou o empate do Nacional, continuando assim a três pontos do rival. Os verde-rubros estão em 4.º lugar, com 49 pontos, enquanto os alvinegros ocupam a 3.ª posição, de ‘play-off’, com 52 pontos.

Neste momento já estão a jogar AVS e Santa Clara, 2.º e 1.º classificados da II Liga, respectivamente.