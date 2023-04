Escolhidos sete consórcios para as aceleradoras do comércio digital

O Ministério da Economia e do Mar anunciou hoje que foram escolhidos os setes consórcios para as aceleradoras do comércio digital, um programa no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em comunicado, o ministério tutelado por António Costa Silva revela que entre os sete vencedores contam-se a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), líder do Consórcio da Região Norte, o Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro (CEC-CCIC), líder do Consórcio da Região Centro, e a Associação Industrial Portuguesa -- Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), líder do Consórcio da Área Metropolitana de Lisboa.

Fazem também parte dos vencedores a Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja (ACSTDB), líder do Consórcio da Região do Alentejo, e a Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura (AEQV), líder do Consórcio da Região do Algarve.

Na lista dos sete, incluem-se também a Associação Comercial e Industrial do Funchal, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), líder do Consórcio da Região Autónoma da Madeira, e a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria (CCIPD), líder do Consórcio da Região Autónoma dos Açores.

"Este programa, com uma dotação total de 55 milhões de euros, irá, em todo o território nacional, capacitar as micro, pequenas e médias empresas do comércio, serviços, restauração e similares, no seu desenvolvimento e maturidade digital", explica.

Segundo o executivo, o alcance da medida irá abranger 30 mil empresas e tem várias fases.

"As aceleradoras do comércio digital irão, assim, executar um diagnóstico da maturidade digital de cada empresa, elaborar um plano estratégico individual e apoiar a aquisição de serviços e incentivos específicos no âmbito do Catálogo de Serviços de Transição Digital", detalha.

Os consórcios vencedores correspondem às sete regiões NUTS II que posteriormente irão constituir uma aceleradora do comércio digital em cada uma das sub-regiões NUTS III, "num total de 25 aceleradoras em todo o país".