Bordado Madeira motiva exposição no Centro de Estudos de História do Atlântico

É inaugurada esta quarta-feira a exposição ‘Bordado Madeira e o Vestuário: um périplo por arquivos, documentos e representações’, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA). A cerimónia de abertura está agendada para as 17 horas.

Nesta mostra, que tem curadoria de Martinho Mendes, integram-se duas realidades documentais e informativas, nomeadamente o arquivo da extinta fábrica de bordados João Eduardo de Sousa, Lda, que está em processo de tratamento pelo referido Centro de Estudos, e os catálogos da colecção ‘Madeira – Memórias Fotográficas’, que estão no prelo e que têm no bordado o seu principal enfoque.

A exposição, que estará aberta ao público no horário do CEHA até 13 de Setembro, com entrada gratuita, propõe um olhar sobre o bordado Madeira enquanto objecto de estudo histórico, com a tónica a ser colocada na relação deste com o vestuário, no decorrer dos tempos.

O visitante vai encontrar uma mostra dividida em secções temáticas, que combinam diferentes testemunhos materiais, iconográficos e documentais, facilitando a compreensão da história do bordado Madeira, desde as suas origens às influências que o marcaram, bem como alguns episódios que se destacam em alguns séculos de existência.

Mas há mais para fazer, ver e ouvir esta quarta-feira.

Agenda

09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 - sessão de apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira - Melhor Comércio na Madeira para as empresas do concelho de Câmara de Lobos. A iniciativa promovida pela ACIF acontece no Salão Nobre da Autarquia.

10h30 - Ordem dos Engenheiros – Região Madeira procede à entrega de Prémios de Mérito aos três alunos com melhores médias que ingressaram com ensino superior, em cursos de engenharia.

11h00 - apresentação do XI Trail Ludens Machico/Santo da Serra, cerimónia que decorrerá no Campo de Golfe do Santo da Serra.

12h00 - José Manuel Rodrigues presidente à Conferência dos Representantes dos Partidos, na Assembleia Legislativa da Madeira.

14h00 - cerimónia de entrega de prémios da iniciativa ‘+ Comércio Local’, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, no Salão Nobre da autarquia.

14h00 - Academia Jovem Ativo promove uma iniciativa que contará com a presença de dois pilotos do desporto automóvel, nomeadamente, José Jarimba e Vasco Silva, no estacionamento da Universidade da Madeira – Tecnopolo.

15h00 – cerimónia de abertura do ‘Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância’, no âmbito da Campanha Laço Azul. Trata-se de uma iniciativa da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal( CPCJ), em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal. O palco escolhido foi a Sala da Assembleia Municipal.

19h00 - Festival ‘New Generation’, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

19h00 - iniciativa de solidariedade para com o povo palestiniano, junto às Portas da Cidade, no Largo dos Varadouros, no Funchal, organizada pela USAM, em parceria com o Comité Português para a Paz e o projecto ‘Ruído’.

19h00 – Comissão Política do PS-Madeira.

Efemérides

1943 - O Presidente dos EUA, Harry S. Truman, promulga o Plano Marshall, de apoio à reconstrução europeia no pós-guerra, poucos dias depois da aprovação do programa pelo Senado.

1963 - Um incêndio destrói a fragata D. Fernando e Glória, o último navio português da carreira das Índias.

1973 - A primeira chamada realizada a partir de um telemóvel é registada nos Estados Unidos, pelo engenheiro da Motorola Martin Cooper, líder de uma equipa de trabalho de tecnologias de comunicação móvel.

Martin Cooper, líder de uma equipa de trabalho de tecnologias de comunicação móvel da Motorola. Hoje tem 95 anos. , Foto DR/Arquivo

1978 - A República Popular da China e a Comunidade Económica Europeia assinam um acordo comercial de cinco anos.

1981 - O Presidente dos EUA, Ronald Reagan, pede ao Senado a concessão de uma ajuda de 1.200 milhões de dólares (à data, cerca de 350 milhões de euros) a Portugal, Espanha, Grécia e Turquia.

1987 - Cai o X Governo Constitucional, chefiado por Aníbal Cavaco Silva, após a aprovação da moção de censura apresentada pelo PRD (Partido Renovador Português) na Assembleia da República.

Em 1987 o PDR apresentou uma moção de censura que fez cair o governo de Cavaco Silva. , Foto Arquivo/DR

1991 - A ONU (Organização das Nações Unidas) aprova a resolução 687, que prevê o cessar-fogo no Golfo e priva o Iraque da capacidade de agressão.

1992 - Morre, aos 47 anos, Salgueiro Maia, Capitão de Abril, comandante das forças da Escola Prática de Cavalaria que, em 25 de Abril de 1974, cercaram o Quartel do Carmo e promoveram a rendição do Governo de Marcello Caetano.

Salgueiro Maia, capitão de Abril, morreu em 1992, com apenas 47 anos de idade. , Foto DR/Arquivo

1993 - É anunciada a morte de 10 doentes que faziam hemodiálise no hospital de Évora.

1994 - Começa a retirada israelita de Gaza e Jericó e são retomadas as negociações no Cairo.

1994 - Morre, com 88 anos, o professor universitário, filósofo poeta e ensaísta Agostinho da Silva.

2006 - É assinado o protocolo entre o Estado português e o comendador Joe Berardo para a criação do Museu de Arte Moderna e Contemporânea, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Joe Berardo possuia uma colecção invejável de obras de arte. , Foto Arquivo

2007 - O novo comboio francês de alta velocidade, TGV V150, fixa o novo recorde mundial em 574,8 quilómetros por hora, em Le Chemin, perto de Champagne-Ardenne.

2016 - O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação divulga uma lista comprometedora de personalidades (que inclui, entre muitos outros, o Presidente da Argentina, o futebolista Lionel Messi e o cineasta espanhol Pedro Almodóvar) envolvidas num vasto sistema de evasão fiscal, na sequência uma fuga de informação envolvendo a empresa de advogados panamiana Mossack Fonseca. O caso fica conhecido como "Panama Papers".

Agostinho da Silva foi um dos maiores pensadores e filósofos portugueses do século XX. , Foto Arquivo/DR

