'Retrato do Autismo' em exposição na Ribeira Brava

A partir da próxima segunda-feira, dia 1 de Abril, a Câmara Municipal da Ribeira Brava acolhe a exposição 'Retrato do autismo: para aceitar é preciso conhecer', que conta com vários trabalhos realizados pelos alunos das escolas do concelho.

Integrada nas celebrações do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que se assinala a 2 de Abril, e levada a cabo pelo Centro de Recursos Educativos Especializados da Ribeira Brava/Ponta do Sol/Núcleo de São Vicente, Porto Moniz e Calheta, a iniciativa é o resultado das acções de sensibilização feita nos diversos estabelecimentos escolares como forma de assinalar a efeméride.

Precisamos que a sociedade perceba que estas pessoas (crianças, jovens, adultos com autismo) nem sempre entendem o mundo da mesma forma que os outros. Às vezes podem ter outra visão do mundo, mas esta diferença é a sua identidade. O CREE actua nas áreas da terapia da fala, terapia ocupacional, psicomotricidade e psicologia, em articulação com as escolas, para fomentar a inclusão Cátia Correia, coordenadora do CREE

Até ao momento, são cera de 221 crianças no concelho com necessidades específicas. Por isso, a inclusão destas crianças em salas de aula normais é vista por Cátia Correia como algo benéfico para ambas as partes. "O global da turma habitua-se a trabalhar com a diferença e a saber agir perante estes desafios. Para a criança com necessidades especiais, há muito mais estimulação e educação à realidade, sendo possível trabalharmos em termos futuros a pensar na vida quotidiana", frisou.

A exposição ficará patente até 8 de Abril e pretende mostrar que as escolas "tentam incluir o máximo possível estas crianças e dão o suporte necessário e adequado a cada uma delas".