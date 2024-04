Verde-rubra Joana Silva quer fazer sempre mais e melhor pela selecção

A Seleção portuguesa feminina de sub-23 cumpriu hoje mais uma sessão de treino na Academia da AF Viseu, dando assim continuidade a um estágio onde tem pela frente dois jogos particulares diante da Finlândia e da França.

A equipa orientada pela seleccionadora por Beatriz Teixeira cumpriu a sessão de trabalho desta fase de preparação para os jogos que realiza com as seleções nórdica, em Tondela, na quinta-feira, e gaulesa, na próxima segunda-feira, em Clairefontaine.

Em declarações ao fpf.pt, a atleta Joana Silva, fez o balanço do estágio até ao momento: "a preparação está a correr na perfeição. Existe um total enfoque, absoluta dedicação e motivação da parte de todas as minhas companheiras de equipa e de toda a equipa técnica. Somos um grupo muito unido e focado em alcançar os objetivos pretendidos, sempre com a máxima humildade, mas também com a máxima ambição, queremos fazer sempre mais e melhor, jogo após jogo. Por isso, queremos e estamos a trabalhar com afinco para ganhar os dois jogos, mesmo sabendo que iremos enfrentar duas grandes equipas adversárias muito competitivas".

A jovem defesa de 20 anos analisa os dois jogos de preparação que o conjunto nacional tem pela frente: "não temos muitos conhecimentos acerca da equipa da Finlândia Sub-23 porém sabemos que todos os jogos neste nível internacional são de alta exigência. Sendo assim será certamente um jogo desafiador para ambas as equipas, mas daremos tudo por tudo para que a vitória seja de Portugal. Em relação a França é uma equipa com um historial rico em futebol feminino e repleta de talentos individuais. Será mais uma experiência de jogo inesquecível extremamente desafiante, especialmente em termos de técnica e estratégia coletiva. Finalizando, estes jogos são uma etapa importante na nossa preparação, para a senda da excelência, oferecendo uma oportunidade inestimável para que possamos desenvolver e nos adaptarmos ao mais alto nível do futebol internacional. Respeitamos sempre os nossos adversários, mas nunca esquecemos também que quem entra em campo com a camisola das Quinas só tem um único objetivo em mente: ganhar".

Joana considera ainda que "estes confrontos têm como objetivo cimentar tudo o que temos vindo a aprender enquanto jogadora individual, equipa não só no ponto de vista de táticas de jogo assim como a nível mental. De modo geral, pretende-se acima de tudo consolidar o nosso desenvolvimento individual na senda da excelência e melhoria contínua num contexto competitivo internacional. Desta forma esperamos em ambos os jogos conseguir destacar, por que não impor, o nosso estilo de jogo mostrando as nossas capacidades enquanto equipa".

Futebol Fem. - Sub-23

Conjunto Nacional enfrenta, esta quinta-feira, a Finlândia

Por fim, a internacional portuguesa não esconde a alegria de vestir as cores nacionais: "é sempre um imenso orgulho e privilégio representar a seleção portuguesa de futebol. Não tenho palavras para expressar a minha alegria e a minha gratidão para com a FPF. Continuo sempre com a mesma determinação e vontade desde o primeiro dia da minha primeira convocatória há uns anos. E também, confesso, sempre com borboletas na barriga. Talvez por ter vivido alguns anos fora de Portugal e ser ilhéu, tenho um grande sentimento de pertença e saudades e como tal nutro um maior sentido de responsabilidade em representar Portugal. Ao vestir a camisola de Portugal representamos todos os portugueses radicados em Portugal e não só, mas também toda a diáspora portuguesa presente nos quatro cantos do Mundo. Cantar o hino é algo inexplicável".

De referir que Portugal defronta hoje a Finlândia em jogo agendado para as 15 horas no Estádio João Cardoso em Tondela.