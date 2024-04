Tomada de posse de Governo e Sporting na final da Taça de Portugal dominam imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Leão acende Luz do Jamor"

- "Benfica faz grande exibição, mas não anula vantagem"

- "Maternidades: Doze blocos de partos com falhas por falta de médicos"

- "'As oposições têm de nos deixar trabalhar' [Luís Montenegro]"

- "Primeiro-ministro quer Governar durante quatro anos e meio"

- "Montenegro cita Sophia, Camões e Papa na tomada de posse"

- "Julgamento de 'Xuxa': Arguido aceita falar, mas teme represálias da rede de tráfico"

- "'Jogamos sempre contra mais do que 11 jogadores', diz Sérgio Conceição"

- "Tempestade: Chuva enche barragens e tira Algarve do limite"

- "Padrasto agressor: Mãe de bebé de 5 meses cala espancamento"

Público:

- "Novo Governo tomou posse - Montenegro desafia PS a clarificar: vai ser oposição ou bloqueio?"

- "Marcelo espera 'soluções estáveis para o regime'"

- "Ventura deseja boa sorte 'ao PSD e ao PS', esquerda pede soluções concretas"

- "Gaza - Ataque israelita mata sete trabalhadores humanitários"

- "Futebol - Sporting na final da Taça após empate em 'derby' empolgante"

- "Maryse Condé (1937-2024) - Morreu uma eterna favorita ao Nobel da Literatura"

- "Investigação - Como se faz um canhoto? O que a ciência já sabe sobre o assunto"

- "Aviação - Boeing enfrenta crise de desconfiança. 'Precisamos de mudanças!'"

Jornal de Notícias:

- "'Estamos aqui para governar os quatro anos e meio de legislatura'"

- "Na tomada de posse, Montenegro desafiou o PS a escolher ser partido de 'oposição' ou de 'bloqueio'"

- "Prometeu diálogo e pacto anticorrupção e desmontou discurso do país dos 'cofres cheios'"

- "Benfica 2-2 Sporting. Verdes de Jamor"

- "Leões empatam na Luz em dérbi escaldante e garantem presença no final da Taça de Portugal"

- "F. C. Porto. 'Jogamos sempre contra mais do que 11 jogadores' - Sérgio Conceição não entende 'provocação dos árbitros' à equipa"

- "Todos os dias são detetados cinco animais sem microchip obrigatório"

- "Ricardo Salgado - Peritos deixam dúvida sobre Alzheimer"

- "Porto - Autarquia poupa milhões com lâmpadas LED"

- "Guimarães - Revolução à vista no combate aos engarrafamentos"

- "Finlândia - Rapaz de 12 anos lança caos em escola e mata colega"

Diário de Notícias:

- "Tomada de posse do Governo de Montenegro"

- "Marcelo avisa: Portugueses deram vitória 'ao setor moderado e não ao setor radical' da direita"

- "Crianças e jovens aliciados por 'firmas' criminosas. Delinquência juvenil e grupal continua a subir"

- "Segurança - Autoridades dão luz verde à manifestação xenófoba no Porto"

- "Habitação - Um quarto dos senhorios enfrenta atrasos no pagamento das rendas"

- "Guerra - Israel entre a ameaça do Irão e a pressão da comunidade internacional"

- "Onde estava há 50 anos? Isabel Pires de Lima, professora"

- "100 anos de Marlon Brando - Um homem chamado desejo"

Negócios:

- "Montenegro quer governar sem bloqueio do PS"

- "Marcelo diz que 'não é missão impossível' o Governo ir até ao fim do seu mandato"

- "Conheça os perfis e os maiores desafios que se vão colocar aos novos ministros"

- "Taxa média de IRC passou fasquia dos 20% em 2022"

- "Indústria - Banca salva sócio n.º 1 da associação do calçado"

- "Futebol - SAD do Porto cria nova empresa e dá 30% a parceiro"

- "Investimento - Seguradoras tiram imobiliário da lista das preferências"

O Jornal Económico:

- "Montenegro quer governar quatro anos, com oposição 'responsável'"

- "Explicações do FC Porto não convencem CMVM"

- "Pedro Portugal Gaspar, Diretor-geral do Consumidor: 'Fiscalização vai incidir na publicidade enganosa e no marketing de influência'"

- "Goldman Sachs afasta consolidação nos seguros em Portugal, por agora"

- "Promotores imobiliários querem entendimento do governo com o PS"

- "Topo da agenda: inflação, desemprego e ministros reunidos"

O Jogo:

- "Taça de Portugal - Benfica 2-Sporting 2. Dividir para o leão reinar"

- "Rúben Amorim: 'O Benfica foi superior aqui, nós no primeiro jogo'"

- "Roger Schmidt: 'Não tivemos sorte com as decisões do árbitro'"

- "Golos - Hjulmand e Paulinho tiveram resposta de Otamendi e Rafa"

- "V. Guimarães-FC Porto. Sérgio Conceição denuncia provocações dos árbitros a jogadores dos dragões: 'Jogamos sempre contra mais do que onze'"

- "'Hélder Malheiro disse ao Francisco 'Estás feito comigo, vai-te f...''"

- "AVB [André Villas-Boas] apresenta Centro de Alto Rendimento"

- "Estádio com 2000 lugares. Cinco campos. Pavilhão"

- "Braga. Salvador anuncia hoje a solução"

A Bola:

- "Vibrante"

- "Sporting marca lugar na Taça de Portugal"

- "Benfica 2-2 Sporting: Dérbi de alta qualidade acaba com empate e emoção até ao fim"

- "'Sonho com o Jamor desde criança', Álvaro Pacheco"

- "Taça de Portugal: Meias-finais 1.ªmão - Guimarães-FC Porto"

- "'A Taça não é tábua de salvação', diz Sérgio Conceição"

- "SC Braga: Rui Duarte salta dos sub-23 para render Artur Jorge"

- "Inglaterra: Varane chama a atenção para o problema das concussões cerebrais"

Record:

- "Verde - Grande espetáculo de futebol coloca leão no Jamor"

- "Schmidt: 'As decisões do árbitro não foram equilibradas'"

- "Amorim: 'Obviamente que acredito na dobradinha'"

- "Hjulmand: 'Queremos ganhar tudo'"

- "Miguel Sousa Tavares: 'Pinto da Costa não segura os golpes baixos'"

- "FC Porto: Sérgio atira-se aos árbitros - 'Jogamos contra mais do que onze'"

- "Arábia Saudita: Magnífico CR7"

- "Recorde mundial de Jesus aumenta para 31 vitórias"