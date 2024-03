ADN lamenta decisão de Marcelo em convocar eleições regionais antes das europeias

O partido ADN – Alternativa Democrática Nacional manifestou, hoje, a sua discordância perante a decisão do Presidente da República Portuguesa em convocar eleições para a Região Autónoma da Madeira para data anterior à das eleições europeias, "criando mais despesas relativas às eleições".

“O ADN Madeira não pode deixar de expressar a sua indignação face à decisão do Presidente da República ter decidido antecipar as eleições regionais para data anterior à das eleições europeias, quando poderia ter agendado para o mesmo dia, 9 de Junho, poupando centenas de milhares de euros aos contribuintes”, afirma Miguel Pita, coordenador do ADN Madeira, citado em comunicado de imprensa.

Miguel Pita vai mais longe e argumenta que o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter decido agendar as nossas eleições para o dia 26 de Maio "apenas beneficia os partidos com assento parlamentar e, principalmente, o Governo do PSD, pois os partidos sem assento parlamentar vão ter de duplicar esforços e os seus orçamentos".

O coordenador regional do ADN considera ainda que “a democracia está moribunda" e que o seu partido é o único que "continua a lutar pelos valores da liberdade, solidariedade e justiça, os quais não têm sido praticados na nossa Região".

O ADN assegura, porém, que "está confiante num bom resultado eleitoral". "Perante os resultados tidos nas eleições legislativas, esperamos vir a eleger deputados que irão conseguir vencer a tirania e a corrupção que se instalou na Região Autónoma da Madeira”, conclui Miguel Pita.