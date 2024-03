Depois do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter decidiu dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira e convocar eleições para 26 de Maio, o presidente do Governo Regional e líder do PSD, Miguel Albuquerque, avisou desde logo que, apesar de não concordar com a decisão de Marcelo Sousa,

não tinha medo de ir a eleições. “É importante dizer, para que não pensem que estamos com medo de ir a eleições, vamos para eleições, não há nenhum problema. Quem tem grande receio de ir a eleições não sou eu”

"Neste momento, face à situação do partido [PSD], os partidos têm de ser avaliados pelo eleitorado, porque houve uma alteração de circunstâncias."

Marcadas as eleições, começaram a surgir logo comentários, nos analistas políticos a nível nacional que a PSD, sozinho, vai ganhar fácil o próximo sufrágio regional tendo em conta o historial político na Madeira no que se refere a eleições. Mas será mesmo assim?

Líder do PSD desde Dezembro de 2014, Miguel Albuquerque já esteve em cinco eleições regionais, três para a Assembleia Legislativa Regional e duas para as autárquicas.

Se é verdade que em todas elas o PSD venceu, em três o PSD foi a sufrágio sozinho, em 2015 e 2017 e 2019. Destas, em apenas duas vezes, em 2015 e 2017, o PSD, sozinho, venceu facilmente umas eleições na Madeira.

PSD, com Miguel Albuquerque como presidente, em eleições na Madeira.

ELEIÇÕES REGIONAIS DE 2023- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL

1.º PSD/CDS – 43,13 %

2.º PS – 21, 30%

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021

1.º PSD/CDS – 31,46%

2.º PS/BE/PAN/MPT/PDR- 16,13%

ELEIÇÕES REGIONAIS DE 2019- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL

1.º PSD – 39,42%

2.º PS – 35,76%

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2017

1.º PSD – 33,62%

2.º PS/BE/JPP/PDR/NC- 17,03 %

ELEIÇÕES REGIONAIS DE 2015- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL

1.º PSD – 44,35 %

2.º CDS/PP- 13,71

PSD sozinho e com Miguel Albuquerque como presidente, venceu sempre facilmente eleições regionais?

FALSO.