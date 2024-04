Bombeiros encontram sexagenário sem vida

Os Bombeiros Sapadores do Funchal encontraram um homem de 61 anos sem sinais vitais no interior da habitação que residia, no Caminho da Água de Mel, freguesia de São Roque. O alerta chegou à corporação esta manhã às 9h18 num contacto estabelecido por uma familiar que terá desconfiado da ausência prolongada do ente querido.

Para o local foram mobilizados elementos da unidade que após algumas diligências conjuntamente com agentes da PSP que, após autorização, resolveram entrar na casa constatando que o proprietário se encontrava já cadáver.