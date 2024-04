IVBAM percorre toda a Região com formação e apoio técnico viticultores

O conselho directivo do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) iniciou um trabalho de proximidade, formação e acompanhamento aos viticultores no terreno, revelou hoje a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente.

A primeira formação aconteceu a um grupo de viticultores em São Jorge.

De acordo com Tiago Freitas, presidente do IVBAM, tratou-se da primeira acção de formação realizada pela Divisão de Viticultura, acompanhada por esta nova equipa do IVBAM, que "aproveita estes encontros para disponibilizar e reforçar a mensagem de apoio e proximidade do IVBAM e do Governo Regional aos viticultores da Região".

Os temas abordados na acção de formação relacionaram-se com as regras de plantação, nomeadamente as aplicadas às novas autorizações de plantação, que decorrem entre 1 de Março a 15 de Abril.

Os apoios do POSEI à produção foram igualmente esclarecidos, explicando que "o apoio será de 1€/kg da Malvazia de São Jorge para a campanha de 2024, e que será paga em 2025".

Os viticultores receberam ainda formação sobre as melhores técnicas culturais para a casta Malvazia São Jorge.

Assistiram a esta formação cerca de 15 viticultores de São Jorge que têm parcelas com Malvazia de São Jorge, entre outras castas.

10 visitas técnicas no Porto Santo nos dias 3 e 4 de Abril

Tiago Freitas deu ainda conta que entre hoje e amanhã, dias 3 e 4 de Abril, estão previstas 10 visitas técnicas aos viticultores do Porto Santo.

Os temas abordados nas acções informativas terão em vista alguns esclarecimentos sobre de ciclo produtivo da vinha, bem como outros temas relevantes, nomeadamente: as 'Regras para Plantar Vinha'; 'POSEI Produção' e 'Recomendações Técnicas para a Vinha'.

As referidas visitas serão realizadas no âmbito dos controlos obrigatórios das Novas Autorizações de Plantação e das Autorizações de Replantação, assim como no apoio técnico relacionado com as intervenções em verde e na fertilidade da vinha.

O responsável realça que estas acções de esclarecimento continuarão a ser efectuadas em vários concelhos da Região, "com vista a alcançar um grande número de viticultores".