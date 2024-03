Crianças da Associação Crescer sem Risco plantam loureiro em São Vicente

Devido às condições meteorológicas adversas, a Câmara Municipal de São Vicente reagendou a actividade de comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta. Assim, na manhã de hoje, as crianças da Associação Crescer sem Risco, juntamente com a vereadora, Joana dos Santos, procederam à plantação de um loureiro (Laurus novocanariensis) no Jardim de Plantas Indígenas.

A inciativa, promovida pela autarquia local, contou com a colaboração da Associação Crescer sem Risco e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

"Plantar uma árvore, especialmente no Dia Mundial da Árvore e da Floresta, é um gesto simples com um impacto significativo no meio ambiente e na sociedade. Simboliza a celebração da vida, o cuidado com o nosso planeta e a construção de um futuro mais sustentável para as próximas gerações", conclui nota enviada pela autarquia.