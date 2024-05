Brasil tem mais de 130 actividades espalhadas pelo mundo para celebrar língua portuguesa

O Brasil tem mais de 130 actividades no estrangeiro para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se celebrou esta segunda-feira, disse à Lusa o responsável máximo pela divulgação da cultura brasileira e do português no exterior.

Haverá várias "manifestações culturais, desde apresentações musicais, seminários, apresentação de filmes" entre outras atividades, nas embaixadas e consulados brasileiros espalhados pelo mundo, afirmou à Lusa o diretor do Instituto Guimarães Rosa, Marco Antonio Nakata.

O diretor do equivalente brasileiro ao instituto Camões destacou que em 15 de maio, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, haverá um concerto com cantoras da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), uma ideia da cantora brasileira Fafá de Belém.

"A nossa ideia é que faça uma tourné por alguns países africanos e aqui no Brasil", frisou Marco Antonio Nakata, referindo-se à iniciativa.

Além disso, serão várias as atividades espalhadas por países dos vários continentes, entre os quais os de língua portuguesa.

Em Cabo Verde, na Praia, a Embaixada do Brasil realiza atividades com jogos para escolas da rede de ensino às sextas-feiras do mês de maio, terá apresentação de música brasileira durante o horário de almoço dos estudantes da Universidade de Cabo Verde, vai exibir uma curta-metragem para jovens em situação de vulnerabilidade em quatro bairros de Praia durante o mês de maio, realizará oficinas de apresentação e análise crítica de obras literárias e audiovisuais baianas, entre outras atividades.

Em São Tomé, na Embaixada do Brasil, será realizado um simpósio de língua portuguesa e ainda a cerimónia da publicação de uma coletânea de poesias "Varal de Poemas".

Já em Luanda, o Brasil organiza oficinas de escrita, formações para mediadores de clubes de leitura, mesas redondas e ainda a "Caminhada Literária na Baixa de Luanda".

Em Bissau, o Instituto Guimarães Rosa organiza o "Guiné-Bissau Canta Brasil", um espetáculo musical comemorativo do mês da língua portuguesa e do Dia da África, a 1.ª edição do concurso "Crónicas do Dia Mundial da Língua Portuguesa", sob o tema "O Português da Guiné-Bissau e ainda Seminário "Português: língua intercultural".

Por último, em Maputo, as autoridades brasileiras realizam duas videoconferências, com temas "Gramática da língua portuguesa" e "Literatura lusófona" e ainda uma homenagem ao escritor Guimarães Rosa, através da leitura dramática de trechos da obra "A Hora e a Vez de Augusto Matraga".

Em Moçambique, serão ainda doados livros brasileiros para bibliotecas de Quelimane.

De acordo com dados divulgados à Lusa, o Instituto Guimarães Rosa tem, neste momento, 24 unidades espalhadas pelo mundo, sendo a maioria na América Latina (13).

Seguem-se seis em África, três na Europa e duas no Médio Oriente, além de Núcleos de Estudos Brasileiros (NEB) em Artigas (Uruguai), Nova York, Belgrado, Ramalá, Guatemala e Malabo, que foram criados para dar resposta à procura pelo ensino do português nestas regiões.

Atualmente existem 50 leitores Guimarães Rosa que atuam em várias universidades do mundo.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi proclamado pela 40.ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em novembro de 2019, e comemora-se este ano pela quinta vez.

O português é a quarta língua mais falada no mundo, por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes. Em 2050, os falantes da língua portuguesa serão quase 400 milhões e em 2100 serão mais de 500 milhões, segundo estimativas das Nações Unidas.