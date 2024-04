Conceição vê polémico jogo na Amoreira como resumo da época

A derrota do FC Porto na visita ao Estoril Praia (1-0), da 27.ª jornada da I Liga de futebol, resumiu a temporada dos 'dragões' "a todos os níveis", reconheceu hoje o treinador Sérgio Conceição, criticando a arbitragem.

"Acho que jogamos sempre contra algo mais do que 11 jogadores. Levarei com mais um processo, mas é verdade. É [contra] o público adversário, o relvado, a chuva e, às vezes, a equipa de arbitragem, que não é feliz. Isso tem sucedido algumas vezes. Entendo que não sejam felizes nas decisões, porque eu também erro todos os dias. Agora, tento atuar de maneira a não cometer o mesmo erro. O que se tem visto não são erros técnicos. Por vezes, é a provocação dos árbitros aos jogadores", acusou, em conferência de imprensa.

Na véspera da visita ao Vitória de Guimarães, para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição reagiu pela primeira vez às incidências do jogo realizado no sábado na Amoreira, na sequência das críticas tecidas logo após o apito final pelo presidente do FC Porto, Pinto da Costa, à prestação da equipa de arbitragem liderada por António Nobre.

"Houve coisas negativas e positivas. Hoje falámos única e exclusivamente daquilo que a equipa não fez bem e houve parecenças com o jogo de Arouca [derrota por 3-2, na 21.ª jornada] no nosso momento em posse, na reação à perda e na transição ataque-defesa. Houve situações que tiveram a ver com a ocupação dos espaços e com a paciência que tínhamos de ter perante um Estoril Praia que jogou pela primeira vez daquela maneira", avaliou o treinador, antes de deixar críticas às decisões do juiz da associação de Leiria.

António Nobre expulsou o guarda-redes Diogo Costa e o extremo Francisco Conceição, ambos do FC Porto, e Bernardo Vital, defesa central 'canarinho', tal como sucedeu com Luís Gonçalves, diretor-geral e administrador da SAD 'azul e branca', após o apito final.

"Se concordo com a reação dos jogadores no final? Obviamente, não foi bonita. Posso é aceitá-la por aquilo que tem sido um acumular de situações. Estou a defender os meus jogadores, porque os vejo a serem atacados pela reação que têm e não vejo ninguém a defender a causa dessa reação. Isso é que é estranho. Tem sido isto ao longo da época. Penáltis claros que são revertidos, quando só parte das imagens são mostradas", notou.

No dia seguinte, diversos jogadores portistas manifestaram a sua "revolta" em relação à arbitragem nas redes sociais, ao partilharem uma mensagem conjunta, acompanhada de imagens da grande penalidade revertida no início do segundo tempo por António Nobre, com recurso ao videoárbitro (VAR), após um lance entre Mangala e Francisco Conceição.

"Ainda hoje vi algo escrito por um ex-árbitro internacional espanhol, que considera que o Francisco Conceição fez falta sobre o Mangala, pois entrou no espaço do defesa. Esta é talvez a situação mais engraçada que passei nestes 40 anos de futebol. Quero perguntar ao Mangala se ele comprou esse espaço de dois metros quadrados, onde ninguém pode entrar ou há falta para o adversário. É um penálti claríssimo", analisou Sérgio Conceição.

O FC Porto falhou um inédito quarto triunfo seguido na I Liga e ficou a 10 pontos do líder isolado Sporting, que tem menos um desafio, e a nove do Benfica, segundo classificado, com o Sporting de Braga, quarto, a reduzir para dois pontos o atraso face aos 'dragões'.

"Importava-nos muito, pois vai haver agora um Sporting-Benfica. O jogo do Estoril podia manter-nos na corrida pelo título. Há momentos da época que são decisivos e nos quais temos tido azar. Foi com o Gil Vicente na última época e na Amoreira este ano", ilustrou.

O FC Porto, detentor do cetro, encara o Vitória de Guimarães, vencedor em 2012/13, na quarta-feira, às 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num embate das meias-finais da Taça de Portugal arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.