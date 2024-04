Pais de mais de 650 crianças falham pensão de alimentos

Para colmatar os casos denunciados em 2023, o Fundo de Garantia teve de substituir-se aos incumpridores e pagar 759.492,30 euros, ainda assim um valor inferior aos dois anos anteriores. É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 4 de Abril.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia "Não sou obrigada a trabalhar com uma pessoa que se esqueceu da relação de confiança". Secretária da Agricultura, Rafaela Fernandes, justifica assim a exoneração do seu adjunto António Trindade, que foi um dos apoiantes de Manuel António contra Albuquerque. “Foi saneamento por pensar diferente”, garante o técnico superior.

Outros destaques:

Aplicação de herbicida gera onda de insatisfação. Moradores do Santo da Serra confrontados com o uso de químicos na localidade manifestaram descontentamento e preocupação com os possíveis riscos.

120 mil agregados madeirenses devem entregar declaração de IRS

E, por fim, Polícia investiga alegada violação no Caniçal.

