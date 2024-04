No âmbito das actividades de treino operacional da Zona Militar da Madeira, os militares do Pelotão de Polícia do Exército vão realizar sessões de tiro em ambiente nocturno.

"A execução será a 4 de Abril, entre as 21h00 e as 23h00, englobando disparos com diversas armas e decorrerá na carreira de tiro e no campo de futebol do RG3, em São Martinho", explica uma nota de imprensa emitida à imprensa.