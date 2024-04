Porto-santenses mostram preocupações com governo de Luís Montenegro

O Governo da República tomou posse e os porto-santenses sabem muito bem o que pretendem para sua ilha e não escondem os assuntos para os quais pedem a intervenção do Estado.

Diamantino Jardim, bem conhecido no meio local, disse ao DIÁRIO que este governo “não é um governo sólido", apontando, por isso, que o mesmo "vai ser um governo para pouco tempo". "Não tendo maioria, as negociações vão ser sempre difíceis", acrescentou, vaticinando que se o mesmo "durar um ano vai ser muito bom".

Já a empresária Marina Ferreira não tem dúvidas de que o Governo da República deverá investir mais "na área da educação", pois a porto-santense é de opinião que "este país precisa de ter muito mais educação", que aponta como sendo "a base".

Outra área com que todos ou quase todos os porto-santenses se preocupam é a mobilidade, particularmente a questão dos transportes aéreos, sobretydo no período de Inverno. As críticas notam-se à decisão da TAP de não viajar já há alguns anos nesta altura do ano período, mas a easyJet também não é poupada por ficar dois meses sem voos directos para a Ilha Dourada.