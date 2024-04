Trânsito continua a fluir sem complicações neste período de férias escolares

A manhã desta quarta-feira volta a apresentar-se calma no que ao trânsito diz respeito. Situação em muito relacionada com o período de férias escolares da Páscoa, que tem evitado a habitual 'azáfama' nas estradas da Madeira.

Ainda assim, quem anda na estrada deve ter especial atenção à zona da Cancela onde, até ao momento, é onde se verifica um maior número de carros a circular. No entanto, de acordo com as câmaras da Vialitoral, não foi detectato nenhum congestionamento ou acidente.

Na baixa do Funchal, regista-se algum movimento na Rua da Ribeira de João Gomes e na Rua do Visconde Anadia, sem no entanto provocar constrangimentos aos automobilistas.