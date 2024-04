CPCJ do Funchal promove Caminhada Azul a 30 de Abril

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal associa-se à Campanha Laço Azul, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, que pretende assinalar o 'Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância'. Entre as actividades programadas para Abril está, no dia 30, a Caminhada Azul, que irá percorrer algumas artérias da cidade e finalizar com a realização do laço humano na Praça do Município.

Antes, a sessão de abertura desta campanha acontece já a 3 de Abril, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. Na ocasião vão intervir a Presidente da CPCJ do Funchal, Ana Maria Nunes, da Representante do Governo Regional da Madeira na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Micaela Freitas, da Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal e do Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes. A estes juntam-se ainda o o Juiz Desembargador, Paulo Barreto e a Juiza de Direito de Instrução Criminal da Comarca da Madeira, Susana Mão de Ferro.

Neste dia, será colocado o Laço Azul na varanda dos Paços do Concelho, como símbolo deste mês e da associação do Município à campanha e à mensagem que lhe está inerente.

Durante este mês também haverá acções de sensibilização em diversas escolas, sendo o público-alvo as crianças e jovens, como também acções para a comunidade educativa.