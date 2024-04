Clube de Golfe do Santo da Serra nomeado para quatro prémios nos World Golf Awards

O Clube de Golfe do Santo da Serra anunciou esta quarta-feira que foi nomeado para quatro prémios nos prestigiados World Golf Awards. Este anúncio vem na sequência da confirmação de que as ilhas da Madeira serão anfitriãs da 11.ª edição anual dos World Golf Awards, que se realizará nos dias 21 e 22 de Novembro de 2024.

A primeira nomeação é para o 'World's Best Par 3 Hole' (Melhor Buraco Par 3 do Mundo), uma distinção que ressalta a qualidade e desafio do buraco em questão, que tem conquistado os jogadores de golfe de todo o mundo.

Além disso, o Clube de Golfe do Santo da Serra foi nomeado para 'Europe's Best Eco-Friendly Golf Facility' (Melhor Instalação de Golfe Eco-Friendly da Europa), reconhecendo os esforços do clube na preservação e proteção do meio ambiente, enquanto oferece uma experiência de golfe de classe mundial.

A terceira nomeação, 'Europe Best Golf Course' (Melhor Campo de Golfe da Europa), destaca "a qualidade excecional do campo em si, desde o design até a manutenção, proporcionando uma experiência de golfe memorável para todos os jogadores e jogadoras".

Por fim, o Clube de Golfe do Santo da Serra foi nomeado para 'Portugal Best Golf Course' (Melhor Campo de Golfe de Portugal), reafirmando a sua posição como um dos destinos de golfe mais destacados do país.

Estas nomeações são ainda mais especiais por serem atribuídas pelos votos a nível mundial, demonstrando o apreço e reconhecimento da comunidade de golfistas pela excelência e qualidade que o Clube de Golfe do Santo da Serra oferece. Este reconhecimento reforça o compromisso contínuo do clube em proporcionar uma experiência de golfe de classe mundial, combinando qualidade, sustentabilidade e satisfação dos seus membros e visitantes. Clube de Golfe do Santo da Serra

O director-geral do Clube de Golfe do Santo da Serra, Ricardo Abreu, manifestou a sua gratidão e entusiasmo em relação às nomeações recebidas pelo clube nos World Golf Awards.

Nas suas palavras, destacou a importância destas nomeações como um reconhecimento do trabalho árduo e dedicação de toda a equipa do clube em proporcionar uma experiência de golfe excecional. Ricardo Abreu sublinhou ainda que estas nomeações refletem o compromisso contínuo do clube em oferecer não apenas um campo de golfe de classe mundial, mas também em promover a sustentabilidade e a preservação ambiental. Expressou a sua esperança de que as nomeações sirvam como um incentivo adicional para continuar a elevar os padrões e consolidar a posição do Clube de Golfe do Santo da Serra como um dos principais destinos de golfe em Portugal e no mundo.

Para votar no Clube de Golfe do Santo da Serra nas quatro categorias, clique nos links abaixo:

World's Best Par 3 Hole

https://worldgolfawards.com/vote/club-de-golfe-santo-da-serra-madeira-2024 ,

Europe's Best Eco-Friendly Golf Facility

https://worldgolfawards.com/vote/club-de-golfe-santo-da-serra-madeiras-portugal-2024 ,

Europe Best Golf Course

https://worldgolfawards.com/vote/club-de-golfe-santo-da-serra-madeira-portugal-2024 ,

Portugal Best Golf Course

https://worldgolfawards.com/vote/club-de-golfe-santo-da-serra-madeira-portugal-s2024

Sobre os World Golf Awards:

Os World Golf Awards visam celebrar e recompensar a excelência no turismo de golfe, nos campos de golfe de classe mundial e nos destinos de golfe.

Lançados em 2014, os World Golf Awards têm como objetivo elevar os padrões na indústria do turismo de golfe, premiando as organizações que são líderes no seu sector.

Os votos são emitidos por profissionais que trabalham na indústria do golfe, pelos media e pelo público (consumidores de turismo de golfe).

Os World Golf Awards são a organização irmã dos World Travel Awards, que actualmente comemoram o seu 31º aniversário.