Cinco clubes regionais no 2.º Torneio de Clubes Não Seniores

Decorreu este sábado, 20 de Abril, no Pavilhão da Serra de Água, o 2.º Torneio de Clubes Não Seniores - CDRB Época 2024, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton, organizada pelo Clube Desportivo da Ribeira Brava, tendo como Juiz-Árbitro da prova Yule Gonçalves.

O referido torneio contou com a participação de cinco clubes regionais (Associação Desportiva Pontassolense, Clube Desportivo da Ribeira Brava, Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, Club Sports da Madeira e Valour Futebol Clube), e um clube do continente (Clube Badminton de Leiria), representados pelos seus atletas a competirem nos escalões Sub9, Sub11, Sub13, Sub15, Sub17 e Sub19.

No final procedeu-se à entrega de prémios aos vencedores do torneio, com a presença do vereador do Desporto da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Rafael Sousa, e da Direcção do Clube Desportivo da Ribeira Brava, representada por Ilton Fernandes.

Em destaque neste torneio estiveram, em Sub13, Simão Campos (ADPontassolense) e Leonor Silva (CSMadeira), e em Sub 15, Pedro Freitas (CSMasdeira), que se sagraram Campeões em três vertentes, em Sub9 Rafael Castro (CBLeiria) e Maria Medeiros (CSMadeira), em Sub11 Diana Gouveia (CDRPrazeres), em Sub15 Lara Nascimento (CSMadeira), em Sub17 Tiago Berenguer (CSMadeira), e em Sub19 Rodrigo Borrageiro (CDRPrazeres), que se sagraram Campeões nas duas vertentes em que competiram.