'Torneio Golf & Clássicos' joga-se este sábado no Santo da Serra

Realiza-se no próximo sábado dia 20 de abril o 'Torneio Golf & Clássicos', uma com a parceria do Clube dos Automóveis Clássicos da Madeira com o Clube de Golf do santo da Serra e que tem a particularidade de ter um cariz solidário, pois as inscrições revertem para a Associação Garouta do Calhau.

De referir que cerca de 80 golfistas vão desafiar os 18 buracos do percurso Machico - Desertas na modalidade de stableford net individual (95% handicap), com saídas em shotgun a partir das 9 horas.

