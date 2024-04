A polémica Estrada das Ginjas, que liga o Paul da Serra a São Vicente, volta a estar na ordem do dia.

Em causa uma intervenção levada a cabo, nos últimos dias, pela Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), com carácter de urgência.

Essa nova intervenção, que já mereceu a discordância de vários partidos políticos regionais, justifica-se, conforme apontou aquele organismo público, pela necessidade de garantir a acessibilidade, a prevenção dos incêndios florestais e o controlo da propagação das espécies invasoras numa zona de floresta Laurissilva.

O trabalho, conforme revelam algumas fontes, tem sido realizado com recurso a maquinaria pesada, numa extensão aproximada de oito quilómetros. Ao DIÁRIO, Rafaela Fernandes apontava, na semana passada, que “actualmente, a circulação está comprometida face à vegetação invasora, visível por qualquer pessoa, que invadiu as bermas e a estrada. Além da necessidade de que a estrada permita o acesso de veículos que tenham de intervir em caso de ocorrências”.

Hoje, a governante com a pasta das Agricultura e Ambiente visita o local, pelas 10 horas, fazendo-se acompanhar de vários elementos da sua equipa, nomeadamente os membros do Conselho Directivo do IFCN e o director regional de Ambiente e Acção Climática.

Rafaela Fernandes deverá justificar, uma vez mais, o porquê da intervenção, sobretudo depois das críticas tornadas públicas por diversos partidos políticos.

Entre esses partidos, esteve, desde o primeiro momento, o Juntos Pelo Povo (JPP), que na última sexta-feira, através de Rafael Nunes, que arrasou a secretária regional da Agricultura e Ambiente e acusou a governante de seguir o legado de “betonização” dos anteriores executivos.

O parlamentar do JPP dizia olhar com “muita consternação e preocupação” para “esta situação desoladora na zona das Ginjas”, com “urzes e faias simplesmente arrancadas do chão, ignorando todo o investimento de reflorestação financiado com dinheiro público”.

Também o Partido Trabalhista Português (PTP) repudiava essa intervenção. Raquel Coelho referia que, “segundo as fotografias e denúncias” que haviam chegado ao partido, “estão a abrir uma estrada e a terraplanar o terreno”, o que levava a cabeça-de-lista do PTP às Eleições Legislativas Regionais de 26 de Maio a suspeitar que “sobre o cubro de uma acção de limpeza e de combate aos incêndios estão a abrir a estrada que pretendiam asfaltar no Caminho das Ginjas”.

Mas a lista não se fica por aqui. O Livre já manifestou “repúdio à intervenção que foi feita à falsa fé na Estrada das Ginjas”. Marta Sofia, cabeça-de-lista da candidatura do partido às Regionais, considera que o projecto da Estrada das Ginjas “resultará na destruição de áreas de vegetação nativa, ameaçando a biodiversidade e comprometendo ecossistemas protegidos”.

Também o Iniciativa Liberal (IL), esclarecendo que não tem, ainda, uma posição definida sobre a Estrada das Ginjas, não deixa de criticar o que chama de “coisas feitas desreguladamente e sem sentido”. Nuno Morna diz mesmo que “a decisão tomada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) de intervir no Caminho das Ginjas na passada semana é, a olhos vistos, um acto de desconsideração brutal e impensada com o ecossistema único da floresta Laurissilva”.

Hoje deverão ser conhecidos novos elementos sobre os trabalhos que estão no terreno.

Mas a agenda desta quarta-feira, dia 24 de Abril não se limita a esta visita à Estrada das Ginjas.

Agenda

9h30 – reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

9h30 - oficiais de justiça e demais funcionários judiciais realizam simbólica concentração à porta do Palácio da Justiça, no Funchal.

10h00 - circuito lúdico para o pré-escolar do Desporto Escolar, na Quinta Magnólia.

10h30 - reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

12h00 - tem lugar a entrega do prémio de melhor aluno do ano lectivo 2022/2023 da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, uma iniciativa que contará com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

14h00 - conferência ‘Triunfar no Autismo’, organizada pela Associação Casa do Voluntário, no Porto Santo. Iniciativa tem lugar no auditório da Câmara Municipal Porto Santo.

14h00 – a UMAR promove uma conferência de imprensa para lançar a campanha ‘Cuidado com os retrocessos. Protege os teus direitos’. O momento acontece na sede da UMAR Madeira, na Avenida Calouste Gulbenkian, no Edifício 2000.

15h00 – Câmara Municipal de São Vicente assinala os 50 anos do 25 de Abril, tendo lugar, na Escola Agrícola da Madeira, uma palestra alusiva à data, tendo Alberto João Jardim como prelector.

18h00 – a Biblioteca Municipal do Funchal promove mais uma sessão do seu Clube de Leitura, com a obra ‘Ensinar a Ler… Um Guia com Estratégias e Ferramentas para o Ensino da Leitura’, da autoria de Tânia Fernandes.

21h00 – concerto alusivo aos 50 anos do 25 de Abril, promovido pela Câmara do Funchal, no Parque de Santa Catarina. Integram, entre outros grupos, a Orquestra de Jazz do Funchal, a Associação de Bandolins da Madeira, a Banda Militar da Madeira, a Banda d’Além, os Varejenta, o grupo Fatum, bem como os cantores Miguel Pires, Tiago Sena, Vânia Fernandes, Cláudia de Sousa, Mário André e Lidiana Duailibi.

21h00 – Machico assinala o 50.º aniversário do 25 de Abri, com concerto ‘Canções de Abril’, no Fórum Machico, com os Live Brisk.

21h00 – Mafalda Veiga actua na Promenade dos Reis Magos, no Caniço, no âmbito da Feira do Livro de Santa Cruz. A artista irá apresentar o seu mais recente trabalho, ‘Geografia Particular’.

Efemérides

1890 - Criação da Biblioteca do Congresso, dos EUA.

1898 - A Espanha declara guerra aos EUA, perante a exigência norte-americana para a retirada imediata dos espanhóis de Cuba.

1916 - Começa a revolta da Páscoa, em Dublin, pela irmandade republicana irlandesa.

Foto DR/Arquivo

1926 - A Alemanha e a URSS assinam o tratado de amizade e neutralidade.

1932 - O partido nazi de Adolf Hitler vence as eleições na Baviera, Prussia, Wurttenberg e Hamburgo.

Foto DR/Arquivo

1970 - A China lança o seu primeiro satélite artificial.

1974 - Otelo Saraiva de Carvalho e cinco oficiais do MFA (Movimento das Forças Armadas) instalam o Posto de Comando no Regimento da Pontinha. Os Emissores Associados de Lisboa transmitem a canção "E depois do Adeus", primeira senha do levantamento militar contra a ditadura.

1986 - Realiza-se no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, o segundo transplante cardíaco em Portugal.

1993 - O presidente da Assembleia da República, Barbosa de Melo, cancela as comemorações do 25 de Abril, em consequência do boicote dos jornalistas às atividades do Parlamento. Solidários com os profissionais da informação, o Presidente da República, Mário Soares, e a oposição faziam depender da solução do conflito a sua presença nas cerimónias.

Foto DR/Arquivo

2005 - Joseph Ratzinger é entronizado como o 265 º Papa da Igreja Católica com o nome Bento XVI.

2007 - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, a lei comunitária que cria um mercado único de pagamentos, que quer simplificar e harmonizar os pagamentos por cartão bancário, levantamentos e transferências bancárias na União Europeia.

2014 - A judoca Telma Monteiro faz história ao conquistar a 10.ª medalha em outras tantas participações em Europeus, alcançando o bronze na categoria de -57 kg em Montpellier, França.

Foto EPA

2017 - O francês liberal pró-europeu Emmanuel Macron vence a primeira volta das Presidenciais francesas com 24,01% dos votos, à frente da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, que consegue 21,30% dos votos.

2022 - Emmanuel Macron é reeleito Presidente de França, obtém 58,55% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,45% de Marine Le Pen, a candidata da extrema-direita.

Foto DR/Arquivo

