Feira do Livro de Santa Cruz é hino à literatura

Com o tema 'Cantar é a maneira mais pura de contar', foi hoje apresentada a III Feira do Livro de Santa Cruz, que decorrerá entre os dias 23 e 28 de Abril.

Na conferência, que contou com a presença de Natércia Xavier, diretora regional dos Assuntos Culturais, Raquel Gonçalves, directora da Feira do Livro de Santa Cruz, explicou que este ano o evento pretender ser um hino à literatura nas suas diversas formas: “a literatura que se lê, a que se canta (até porque vamo-nos nos associar ao 25 de abril e as senhas da liberdade foram canções) e a literatura presente nos filmes e nas diversas formas de arte”. Raquel Gonçalves destacou ainda a aproximação com as crianças do concelho e visitantes, atendendo ao número de iniciativas pensadas para os mais novos. Ao longo da semana, estarão presentes cerca de 600 crianças das escolas de Santa Cruz.

Por seu turno, a directora regional dos Assuntos Culturais, Natércia Xavier, considerou que a Feira do Livro de Santa Cruz “fala muito mais do que livros. Fala da forma como usamos as palavras para comunicar. Isso é extremamente importante quando hoje existem silêncios ensurdecedores”, comentou, enfatizando por isso, a importância das acessibilidades culturais.

Já Fábio Ferro, chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Cultural, destacou a diversidade cultural da programação de Santa Cruz, e a heterogeneidade da programação da Feira.

De salientar que estarão presentes sete livreiros, um dos quais dedicado a edições livres. O evento representa um investimento da autarquia superior a 50 mil euros.

Do programa constam apresentações de livros, espetáculos, leituras e animação de rua, oficinas criativas, e cinema em parceira com o Screenings Funchal.

Destaque para a abertura oficial e leitura performativa de ‘Manifesto pelos leitores de poesia’, com Filipa Leal, no dia 23, o concerto com Mafalda Veiga, no dia 24, seguindo-se de fogo de artifício que abrirá as comemorações dos 50 anos de abril, o concerto ilustrado de Ana Lua Caiano, no dia 27, bem como a apresentação do livro ‘Deus na Escuridão’ de Valter Hugo Mãe, no dia 26.