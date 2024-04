Patrícia Dantas já não será nomeada adjunta do ministro das Finanças

Tal como o DIÁRIO havia avançado na sua edição impressa do passado domingo, Patrícia Dantas preparava-se para ser adjunta do Ministro das Finanças, mas Joaquim Miranda Sarmento decidiu recuar na nomeação.

Depois da notícia do DIÁRIO, o Correio da Manhã voltou a destacar hoje na sua primeira página que a ex-deputada social-democrata é suspeita de emitir facturas falsas para obter fundos europeus, o que levou ao recuo do Ministro das Finanças.

"Na sequência de notícias veiculadas pela comunicação social, sobre um processo que teve início em 2017 e que está ainda a decorrer nos locais próprios, sem que sobre o mesmo tenha sido proferida qualquer decisão judicial, Patrícia Dantas, mantendo a presunção da inocência que se impõe e após ponderação, comunicou ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças que decidiu não assumir as funções de adjunta do Ministério das Finanças", explicou o gabinete do ministro das Finanças em comunicado.

Em causa está um processo judicial onde se investiga um crime de fraude na obtenção de subsídio, que está em fase de julgamento. Patrícia Dantas foi acusada pelo Ministério Público, há seis anos, no megaprocesso da já extinta Associação Industrial do Minho, por suspeitas de ter emitido faturas falsas para obter fundos europeus. Na altura do processo, a ex-deputada do PSD-Madeira era a presidente executiva da Startup Madeira.