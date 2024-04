2.ª Academia do Clube de Produtores Continente na Madeira no dia 18 Abril

A sessão inaugural da 2.ª Academia do Clube de Produtores Continente na Madeira decorre na próxima quinta-feira, 18 de Abril, nas instalações da GESBA, em São Martinho, e conta com a presença da secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, da presidente do Clube de Produtores do Continente, Ondina Afonso e do director geral da Insígnia Continente Modelo, Fernando Silva.

A Academia do Clube de Produtores Continente (CPC) é um programa de formação focado na inovação, competitividade e sustentabilidade dos produtores, e decorrerá entre Março e Novembro de 2024, num total de 7 sessões, para cerca de 20 formandos, desde produtores de hortícolas da região, a técnicos agrícolas da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, que também se juntaram a esta iniciativa do Clube de Produtores Continente.

PROGRAMA - 1ª Sessão Academia CPC Madeira

9h30 – Receção dos participantes

10h00 – Sessão Inaugural

- Secretária Regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes

- Presidente do Clube de Produtores do Continente, Ondina Afonso

- Diretor geral da Insígnia Continente Modelo, Fernando Silva.

10h30 – Qualidade e Segurança Alimentar nos hortícolas da Madeira

13h00 – Notas finais e Encerramento