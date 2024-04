Sporting pode sagrar-se campeão no Dragão, mas precisa da ajuda do Braga na Luz

O Sporting pode sagrar-se campeão português de futebol no domingo, em pleno Estádio do Dragão, caso vença o clássico com o FC Porto e o Benfica perca na receção ao Sporting de Braga, na 31.ª jornada da I Liga.

Os 'leões' lideram o campeonato de forma confortável, com sete pontos de vantagem sobre o rival lisboeta, a única equipa que pode impedir o clube de Alvalade de conquistar o 20.º título, uma vez que FC Porto e Sporting de Braga estão a 18 pontos de distância, no terceiro e quarto lugares, respetivamente.

Quando entrar no relvado dos 'dragões', o Sporting já saberá se poderá assegurar a conquista do segundo título no espaço de quatro anos, uma vez que o Benfica defronta os bracarenses no sábado e só a derrota do atual campeão permite aos 'verdes e brancos' fazer a festa, com três rondas ainda por disputar.

O empate do Benfica com os minhotos não permite ao Sporting conquistar, matematicamente, o título com tanta antecedência, uma vez que ficarão separados por nove pontos - os mesmos que estarão em disputa até ao fim da I Liga -- e com igualdade no confronto direto (ambos venceram em casa por 2-1).

O clássico não poderia encontrar o Sporting em melhor forma e o FC Porto em situação mais delicada, fragilizado por uma série de maus resultados e em ebulição devido às eleições que decorrerão no dia anterior, nas quais, pela primeira vez, o presidente Pinto da Costa enfrenta forte oposição, do ex-treinador André Villas-Boas.

A equipa treinada por Sérgio Conceição, que ficou privado recentemente do guarda-redes Diogo Costa e do defesa João Mário, devido a lesão, ganhou apenas um dos últimos quatro jogos na prova, ficando definitivamente afastada da luta pelo título e, muito provavelmente, do segundo lugar e do consequente acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

Do lado sportinguista, que venceu os portistas por 2-0 na primeira volta, o técnico Rúben Amorim também não poderá contar com os defesas Diomande e Ricardo Esgaio, ambos suspensos, mas o regresso aos golos do avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da competição, com 24, abre boas perspetivas aos 'leões'.

Além disso, o Sporting está embalado por uma série de oito triunfos seguidos, que igualou a melhor da competição nesta temporada e poderá ser batida no Estádio do Dragão, onde os anfitriões não poderão facilitar no braço-de-ferro com o Sporting de Braga.

A batalha pelo último lugar do pódio do campeonato está bastante mais intensa e os minhotos quererão demonstrá-lo no Estádio da Luz, apesar de terem perdido os dois confrontos com o Benfica em 2023/24, em Braga, na primeira volta, por 1-0, e em Lisboa, nos oitavos de final da Taça de Portugal, por 3-2.

As duas equipas apresentam o mesmo registo nos últimos 10 jogos (sete vitórias, um empate e duas derrotas) e vivem momentos conturbados: o Benfica devido à forte contestação ao treinador alemão Roger Schmidt e o Braga na sequência da saída do técnico Artur Jorge para o Botafogo e sua substituição por Rui Duarte.

A derrota sofrida no domingo em Alvalade deixou o Vitória de Guimarães, quinto classificado, a cinco pontos de FC Porto e Sporting de Braga e só um triunfo na receção ao Boavista (13.º), no sábado, permite aos vimaranenses acalentar alguma expectativa de chegar à terceira posição.

A 31.ª jornada, que arranca na sexta-feira, com o embate entre Gil Vicente (12.º) e Arouca (sexto) e encerra na segunda-feira, quando o Estrela da Amadora (15.º) receber o Farense (10.º), pode fazer do lanterna-vermelha Vizela a primeira equipa despromovida à II Liga, mediante uma conjugação desfavorável de resultados.

Programa da 31.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 Abril:

Gil Vicente - Arouca, 20h15

- Sábado, 27 Abril:

Casa Pia - Desportivo de Chaves, 15h30

Vizela - Rio Ave, 15h30

Benfica - Sporting de Braga, 18h00

Vitória de Guimarães - Boavista, 20h30

- Domingo, 28 Abril:

Portimonense - Moreirense, 15h30

Estoril Praia - Famalicão, 18h00

FC Porto - Sporting, 20h30

- Segunda-feira, 29 Abril:

Estrela da Amadora - Farense, 20h15