Oferta de quartos para arrendar teve enorme quebra no Funchal

"A oferta de quartos para arrendar em Portugal aumentou 75% no último ano". A única excepção, entre as capitais de distrito e regiões autónomas portuguesas, foi a capital madeirense. E a queda foi brutal, -66%. Pior, os preços subiram 20%, uma das maiores, o que bate certo com o número de interessados que disparou como em nenhuma outra cidade grande do país.

"Apesar do aumento na disponibilidade de quartos no mercado, os preços subiram 15% durante o mesmo período, custando 425 euros por mês, segundo uma análise de dados publicada pelo idealista, o marketplace imobiliário do sul da Europa", refere, sendo que no Funchal o preço foi bem mais abaixo, 300 euros.

"Analisando as capitais de distrito, a oferta subiu em quase todas as cidades, com exceção do Funchal (-66%), Vila Real (-11%) e Leiria (-2%), onde há menos quartos disponíveis para arrendar no mercado. Por outro lado, a oferta disparou em Castelo Branco (232%), Bragança (133%), Santarém (111%), Lisboa (105%), Ponta Delgada (95%), Porto (64%), Coimbra (62%), Viana do Castelo (44%), Braga (41%), Viseu (29%), Évora (26%), Faro (23%), Aveiro (8%), e Setúbal (6%). Já na Guarda o stock de quartos para arrendar manteve-se estável", refere.

Já quanto aos preços, "apesar do aumento da oferta na maioria das cidades", estes "continuaram a sua trajetória de subida. Ponta Delgada foi onde os quartos para arrendar mais subiram de preço, 42% num ano. Seguem-se Castelo Branco (36%), Santarém (20%), Funchal (20%), Bragança (17%), Leiria (16%), Lisboa (15%), Viseu (13%) e Viana do Castelo (11%). As menores subidas de preço foram em Coimbra (7%), Braga (7%), Évora (7%), Aveiro (7%) e Porto (5%). Em Faro e Setúbal, os preços dos quartos para arrendar mantiveram-se estáveis no último ano", realça. "Por outro lado, os preços desceram em Vila Real (-20%) e Guarda (-20%)", acrescenta.

Como é tradição, "Lisboa continua a ser a cidade com os quartos mais caros: 545 euros por mês". Mas o mais curioso é o terceiro classificado. "Seguem-se o Porto (400 euros/mês), Ponta Delgada (362 euros/mês), Castelo Branco (300 euros/mês), Santarém (300 euros/mês), Funchal (300 euros/mês), Viana do Castelo (300 euros/mês), Coimbra (300 euros/mês), Braga (300 euros/mês), Évora (300 euros/mês), Aveiro (300 euros/mês), Faro (300 euros/mês), Setúbal (300 euros/mês) e Leiria (290 euros/mês)", enumera. Ou seja, os preços para arrendar na capital açoriana estão acima da madeirense. "Por outro lado, os quartos mais baratos para arrendar, encontram-se na Guarda (200 euros/mês), Bragança (234 euros/mês), Vila Real (240 euros/mês) e Viseu (260 euros/mês)".

Quanto ao "aumento da oferta de quartos disponíveis para arrendar causou uma redução de 37% no número de interessados por quarto ao longo de um ano", isto no país, porque "foi em Castelo Branco onde o número de contactos por quarto mais desceu, 70% nos últimos doze meses. Seguem-se Lisboa (-52%), Santarém (-51%), Viana do Castelo (-33%), Porto (-30%), Ponta Delgada (-23%), Coimbra (-21%), Braga (-14%), Bragança (-12%) e Évora (-1%)", mas do outro lado, "o número de interessados por quarto aumentou 342% no Funchal, seguindo-se Vila Real (205%), Setúbal (46%), Aveiro (40%), Leiria (34%), Guarda (17%), Faro (8%) e Viseu (8%)", conclui o idealista.