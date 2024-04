Edição de 2024 da Festa da Flor apresentada esta segunda-feira

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, apresenta hoje, dia 22 de Abril, pelas 15 horas, no jardim do Museu Quinta das Cruzes, a edição de 2024 da Festa da Flor, que decorrerá entre os dias 2 e 26 de Maio.

O ponto alto deste evento é o cortejo alegórico que se realiza a 5 de Maio, na Avenida do Mar, com um total de 14 grupos e 1.805 figurantes. São eles: Tramas e Enredos - Associação, com o tema ‘A Flor que me guia’; João dos Santos Encarnação Mendes, com o tema ‘Dreams & Fairytales’ (ou em português, ‘Sonhos & Contos de Fadas’); Poeira D’Enigmas - Associação Recreativa Cultural e Escola de Samba, com o tema ‘Madeira, onde florescem os sonhos’; João Egídio Andrade Rodrigues, com o tema ‘40 anos em Flor’; Palco D’Emoções - Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba, com o tema ‘Primavera e os seus Aromas’; Nuvem D’Afectos - Associação Cultural e Recreativa, com o tema ‘Um jardim de Nuvens’, Maria Isabel Gomes Melo Borges de Castro, com o tema ‘Afro Princesas’; Associação Cultural Império da Ilha, com o tema ‘Boa toalha, boa mesa’; Associação de Animação Geringonça, com o tema ‘Fúchsia’; Associação Musical, Cultural e Recreativa e Coro de Câmara de Câmara de Lobos, com o tema ‘A Gala das Flores’; Associação FT – Fitness Team, com o tema ‘Spring Breeze’ (ou em português, ‘Brisa de Primavera’); Escola de Samba Caneca Furada, com o tema ‘Le Bouquet’ (ou em português, ‘O Buquê’); Associação de Batucada da Madeira - ABM, com o tema ‘Amor em Pétalas’; e Associação ANIMAD, com o tema intitulado ‘Lady Bird’ (ou em português, ‘Joaninha’).

Foto Aspress

Saiba que outros assuntos marcam a agenda desta segunda-feira

09h15: Ireneu Cabral Barreto recebe para apresentação de cumprimentos uma delegação da missão da visita do Curso de Promoção a Oficial General do Instituto de Estudos Superiores Militares à R.A.M, seguido de um briefing subordinado ao tema 'O Representante da República: entre a unidade do Estado e a autonomia das Regiões', no Palácio de São Lourenço;

09h30: José Manuel Rodrigues preside à sessão de abertura do MadeiraMUN 2024, subordinada ao tema 'A Educação – um direito essencial', no parlamento madeirense;

10h15: José Manuel Rodrigues recebe o Comandante Operacional da Madeira, Major-General Rui Tendeiro, e uma delegação do Instituto de Estudos Superiores Militares, no âmbito da Visita de Estudo do Curso de Promoção a Oficial General (CPOG), constituída por 3 oficiais generais e 32 auditores, na Assembleia Legislativa da Madeira;

17h00: Apresentação do projecto IMPULSO com a presença de Cristina Pedra, no salão nobre Câmara do Funchal;

18h00: O Nacional defronta o Benfica B em jogo a contar para a II Liga, no Estádio da Madeira;

19h30: Apresentação do Relatório 2023 'Liberdade Religiosa no Mundo' com a presença de D. Nuno Brás e o jornalista Paulo Aido, na Igreja do Colégio.

Principais acontecimentos registados no dia 22 de Abril, Dia da Comunidade Luso-Brasileira, Dia Internacional da Mãe Terra e Dia Nacional do Património Geológico:

1500 - Data oficial da descoberta do Brasil pela armada de Pedro Álvares Cabral.

1529 -- As Coroas de Portugal, D. João III, e Espanha, D. Carlos V, assinam o Tratado de Saragoça, que define os interesses dos dois países no Pacífico.

1821 -- D. João VI delega a regência do Brasil no filho D. Pedro.

1868 -- Nasce o compositor, pianista e pedagogo José Vianna da Motta.

1870 -- Nasce o revolucionário russo Vladimir Ilitch Ulyanov, Lenine.

1915 -- Grande Guerra 1914-1918. Tropas alemãs usam gás letal pela primeira vez.

1926 - A Pérsia, a Turquia e o Afeganistão assinam o tratado de segurança mútua.

1931 - É assinado o tratado de amizade entre o Egito e o Iraque, o primeiro acordo firmado pelas autoridades egípcias com outro país árabe.

1945 -- II Guerra Mundial. As Forças Aliadas tomam a cidade italiana de Bolonha.

1955 -- Greve de trabalhadores da CUF contra a intensificação do horário e a degradação das condições de trabalho.

1957 -- Morre, com 55 anos, o filólogo e poeta sul-africano, Roy Campbell, especialista em Língua e Literatura portuguesas.

1962 -- Eusébio, avançado do Benfica, marca o seu primeiro golo ao FC Porto.

1978 - O jornal Voz di povo, na sua edição de 22 de abril de 1978, divulga a primeira convocatória da Seleção de futebol da República Cabo Verde.

1983 - O repórter do semanário alemão Stern Gerd Heidemann afirma ter descoberto os diários de Adolf Hitler com anotações quase diárias entre junho de 1932 e meados de abril de 1945, pouco antes do suicídio do "Fuehrer" nazi no "bunker".

- O Despacho Normativo n.º 97/83 aprova o regulamento dos Centros de Saúde, que cria os "centros de saúde de segunda geração". Os centros de saúde surgem como unidades integradas de saúde, tendo em conta os princípios informadores da regionalização e as carreiras dos profissionais de saúde.

1984 - O Domingo de Páscoa é celebrado na URSS e na China.

1988 -- Morre, aos 83 anos, o historiador e investigador António Carreira.

1994 -- Morre, com 81 anos, Richard Nixon, 37.º Presidente dos EUA entre 1969 e 1974.

1997 - O exército peruano invade a residência do embaixador japonês, em Lima, Peru, libertando as 72 pessoas sequestradas por um comando Tupac Amaru.

1999 -- Morre, com 79 anos, Filipe Themudo Barata, antigo governador de Timor.

2002 -- Morre, aos 53 anos, Linda Lovelace, pseudónimo de Linda Boreman, atriz norte-americana, protagonista de "Garganta Funda".

2003 -- O chefe dos inspetores da ONU, Organização das Nações Unidas, para o desarmamento do Iraque Hans Blix considera "pouco sólida" a informação de Washington e Londres sobre a existência de armas de destruição maciça no país.

2004 -- A colisão entre dois comboios de transporte de combustível na Coreia do Norte provoca cerca de três mil vítimas entre mortos e feridos.

- O futebolista francês Zinedine Zidane é eleito o melhor jogador europeu dos últimos 50 anos. Eusébio fica na 10.ª posição.

2005 -- O primeiro-ministro José Sócrates apresenta o Plano Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Evasão Contributivas e Prestacionais.

- O franco-marroquino Zacarias Moussaoui, 36 anos, declara-se culpado de cumplicidade nos atentados de 11 de Setembro de 2001, no tribunal de Alexandria, perto de Washington, EUA.

2006 -- Morre, com 84 anos, Alida Valli, atriz italiana, intérprete de Hitchcock e Visconti.

2007 - O filme "Transe", de Teresa Villaverde, que aborda a questão do tráfico de mulheres na Europa, é distinguido com dois prémios no Festival de Cinema europeu de Lecce, em Itália: prémio Especial do júri e de Melhor Fotografia.

2008 -- Morre, aos 81 anos, Francisco Martins Rodrigues, ideólogo da extrema-esquerda em Portugal, fundou o Comité Marxista-Leninista Português, de que a UDP foi herdeira.

2009 -- Morre, com 94 anos, Ken Annakin, cineasta britânico que rodou "A Batalha das Ardenas" e co-realizou "O Dia Mais Longo".

2010 -- O economista Carlos Costa é nomeado para substituir Vítor Constâncio no cargo de governador do Banco de Portugal.

- É emitido o primeiro resgate financeiro à Grécia.

2011 -- Morre, aos 82 anos, o cantor e apresentador de televisão João Maria Tudela.

2015 - O administrador do Grupo Lena Joaquim Barroca é detido depois de buscas realizadas à sede do grupo, em Quinta da Sardinha, no concelho de Leiria, no âmbito da Operação Marquês. Fica em prisão preventiva.

- Morre, com 82 anos, António Rebordão Navarro, advogado, escritor, ficcionista, poeta e editor.

2016 - Um número recorde de países, incluindo os EUA e a China, os maiores poluidores do mundo, assinam na ONU, Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, EUA, o acordo histórico que visa diminuir o aquecimento do planeta. Negociado em dezembro passado em Paris compromete os seus subscritores a limitar a subida da temperatura "bem abaixo dos 2ºC" em relação ao período pré-industrial e a "prosseguir os seus esforços" para limitar esta subida a 1,5ºC.

2017 -- Morre, aos 56 anos, Erin Moran, atriz norte-americana da série "Happy Mondays", da década de 1970, que participou em produções como "Barco do Amor" e "Crime, disse ela".

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, usa o veto político pela 23.ª vez, para devolver ao parlamento o decreto que permite o recurso à procriação medicamente assistida, através da inseminação com sémen após a morte do dador.

2022 - O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita é formalmente constituído arguido e interrogado sobre o atropelamento mortal, em 2021, de um trabalhador na A6, perto de Évora.

- Morre, com 95 anos, Rosária Meireles, cantora, fez parte do trio vocal Irmãs Meireles, conhecidas como "Rouxinóis d'além mar".

Este é o centésimo décimo terceiro dia do ano. Faltam 253 dias para o termo de 2024.

