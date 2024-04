Bom dia!

Está bem perto do fim uma das mais longas batalhas judiciais em Portugal e com contornos penalizadores para os cofres da Região. O longo braço-de-ferro resulta numa Indemnização de 27 milhões à conta do centro de inspecções.

O tema que faz manchete nesta edição do DIÁRIO avança que o requerimento de fixação do valor a pedir à Região já deu entrada no Supremo Tribunal Administrativo e será o término do longo braço-de-ferro judicial que teve início em 1997, quando Alberto João Jardim escolheu uma empresa regional.

Governo Regional decreta guerra à alga tropical na Madeira.

Noutro contexto, foi decretada Guerra aberta ao sargaço. O Instituto Hidrográfico associa-se à ‘task-force’ criada pelo Governo Regional para mitigar efeitos das marés da alga tropical no arquipélago da Madeira. As imagens de satélite e modelos vão contribuir para prever as rotas e para dar uma resposta rápida.

Na grande entrevista deste sábado, a frase que marca. "Os trabalhadores têm uma força incalculável", assume Diamantino Altura, que recorda como o assalto à Emissora Nacional o marcou como dirigente sindical e lamenta que a História não seja mais bem contada para preservar os ideais da liberdade.

Mas, há outra declaração que também fica gravada, desta feita com assinatura de Luís Miguel Rosa. "Não basta ser grande para ganhar", diz o sócio do Marítimo, que lamenta o facto de o clube ter sido "arrogante a preparar a época". Nota ainda que na actual direcção "todos remam para o mesmo lado".

Por fim, nota de destaque para outro facto. Autocarro acidentado no Estreito da Calheta levava só 6 passageiros e a averiguação sumária da empresa exclui qualquer culpa do motorista.

