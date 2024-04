'Concerto Monumental' teve ontem ensaio geral para esta noite

Este vídeo ilustra o ensaio geral do Concerto Monumental, que se realiza esta noite no Parque de Santa Catarina para assinalar os 50 anos do 25 de Abril de 1974.

Será um concerto com 600 vozes, promovido pela Câmara Municipal do Funchal.

O vídeo foi registado na noite de terça-feira.

O Concerto Monumental decorre a partir das 21 horas, tem entrada gratuita, ainda que limitada à lotação do Parque.

De acordo com a autarquia, "além das 600 vozes de todas as fez freguesias do Funchal, teremos a Orquestra de Jazz do Funchal, a Associação de Bandolins da Madeira; a Banda Militar, a Banda d’Além e os Fatum, Grupo de Fados de Coimbra, mais os solistas Carlos Diogo, Cláudia de Sousa, Lidiane Duailibi, Miguel Pires, Tiago Sena, Vânia Fernandes e Maria João Caires Ferreira", especifica na sua página de Facebook.

Veja as fotos do ensaio