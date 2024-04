Sargaço no mar do Clube Naval do Funchal incomoda banhistas

Vários banhistas foram hoje surpreendidos com sargaço no mar junto ao Clube Naval do Funchal. Uma situação que tem gerado algum incómodo e que tem sido cada vez mais comum na ilha da Madeira e Porto Santo.

Aliás, tal como o DIÁRIO noticiou, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) já procedeu à recolha de 35 metros cúbicos de sargaço no Porto Santo e no Porto Moniz.

O sargaço é uma alga castanha que flutua e cresce aceleradamente. Dentro do mar, o sargaço alimenta e abriga várias espécies marinhas, mas quando chega em grandes quantidades à costa, torna-se um problema.