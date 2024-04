Albuquerque lamenta "tiro no pé" do PSD na lista para as 'europeias'

“Da parte do partido é um tiro no pé, um erro estratégico, como tive ocasião e dizer na Comissão Política nacional e quando votámos contra a lista no Conselho Nacional", afirmou Miguel Albuquerque, esta manhã, quando questionado sobre o facto de a Madeira correr o risco de, depois das eleições de 9 de Junho, ficar sem representação no Parlamento Europeu.

O 9º lugar de Rubina Leal, na lista da coligação PSD/CDS e o 8º lugar de Sérgio Gonçalves, na lista do PS, não são de eleição garantida, sendo o caso da candidata social-democrata madeirense mais complicado.

“Do ponto de vista, pelo menos do meu partido, acho que é um erro. Isso não significa que a gente não tente conseguir o lugar. Agora, está numa posição difícil. Aliás, qualquer dos partidos está numa posição difícil", reconhecei o presidente do Governo Regional e do PSD-M depois de uma visita a uma creche e jardim de infância na Camacha.