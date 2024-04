Biblioteca Municipal dinamiza Clube de Leitura com Tânia Fernandes

'Ensinar a Ler...Um Guia com Estratégias e Ferramentas para o Ensino da Leitura', a obra da autoria de Tânia Fernandes, vi estar em foco na próxima sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funcha na próxima quarta-feira, 24 de Abril, às 18 horas.

Uma nota enviada pela Câmara Municipal do Funchal explica que livro tem como objectivo apresentar uma "panóplia de programas de compreensão da leitura, internacionais e nacionais, facilitadores do ensino da leitura, apresentando ainda os efeitos da sua implementação na compreensão da linguagem oral, na leitura e na obtenção de sucesso escolar na área da literacia da leitura, segundo se lê na respectiva sinopse".

Num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia "torna-se premente redireccionarmos a atenção das nossas crianças e jovens para um hábito saudável e educativo como é o da leitura, daí o interesse que o livro 'Ensinar a Ler…' possa suscitar junto da comunidade educativa", acrescenta.

A autora - Tânia Fernandes - é licenciada em Ensino Básico-1º Ciclo, é mestre em Problemas Cognitivos e Multideficiência, sendo ainda doutorada em Psicologia da Educação.