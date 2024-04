IASAÚDE investe na formação dos profissionais de saúde

Termina esta semana a segunda edição do 'Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde' (PADIS) na Região Autónoma da Madeira. Um investimento do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE, IP-RAM), enquanto entidade responsável pelo organização e financiamento do curso, integrado no plano de formação para os profissionais do Serviço Regional de Saúde (SRS).

Frequentaram esta formação quatro profissionais do IASAÚDE, IP-RAM num total de 40 participantes afetos aos vários serviços da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

Ministrado pela AESE Business School, este curso irá reforçar as competências dos profissionais do IASAÚDE, IP-RAM, no sentido de capacitá-los para uma melhor otimização dos recursos de Saúde, atualizar conhecimentos e desenvolver as aptidões de liderança e de decisão.

Na Região, esta é também uma oportunidade para formar os profissionais de saúde para os desafios que irão surgir com o novo hospital.

O curso incluiu uma visita de três dias à Clínica Universidad de Navarra, em Espanha, como forma de conhecer e partilhar novas práticas ao nível da gestão e da humanização em saúde.