IASAÚDE assegura parceria com 48 prestadores através de acordos de facturação

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE) revelou, hoje, que assegura actualmente parceria com 48 prestadores do Sistema Regional de Saúde, ao abrigo dos acordos de facturação.

Estas parcerias afirmam-se em diferentes áreas de cuidados, nomeadamente: análises clínicas, anatomia patológica, cardiologia, medicina física e reabilitação, radiologia, protésicos, ressonância magnética, cuidados respiratórios domiciliários e cirurgias.

Conforme realça o organismo, é através destes acordos de facturação que os beneficiários do Serviço Regional de Saúde "têm acesso à prestação de cuidados de saúde, cabendo ao IASAÚDE, IP-RAM a comparticipação de parte da despesa da prestação de serviços, e ao utente, apenas o valor remanescente".

"Através destas relações de parceria entre o IASAÚDE, IP-RAM e as diferentes entidades, é posto em prática o princípio da complementaridade entre o sextor público e privado que, para além de reforçar o Sistema Regional de Saúde, salvaguarda a sua melhoria contínua, e proporciona aos beneficiários do SRS-Madeira um acesso à saúde com mais qualidade e mais acessível", enfaztia o IASaúde em comunicado de imprensa.

A lista das entidades com acordo de facturação pode ser consultada na página institucional do IASAÚDE: