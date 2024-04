Homem de 35 anos detido em Câmara de Lobos por tráfico de droga

A Polícia de Segurança Pública deteve, no passado sábado, 27 de Abril, um homem de 35 anos suspeito de tráfico de estupefacientes. Ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, sendo notificado para ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal.

Esta detenção ocorreu no âmbito de uma operação policial direcionada para a fiscalização rodoviária, protagonizada pela Esquadra de Câmara de Lobos. Em sua posse, o homem tinha 134 doses de haxixe, 20 euros em dinheiro, uma balança de precisão e 1 rolo de película aderente, usado no embalamento de estupefaciente.